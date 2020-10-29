Нынче будут грабежи: продолжаются беспорядки в Филадельфии

Чернокожий американец Уолтер Уоллес, предположительно вооруженный ножом, был убит при задержании полицейскими в Филадельфии, штат Пенсильвания. Происшествие привело к беспорядкам, продолжающимся уже несколько суток. Подробности — в фотогалерее «Известий»
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REUTERS/Jerry Habraken/Delaware News Journal via USA TODAY NETWORK
В ходе подавления беспорядков пострадали уже более 30 служителей закона
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REUTERS/Bastiaan Slabbers
Демонстранты несут ленты с надписями и скандируют: Black Lives Matter («Жизни чернокожих имеют значение»), «Прекратите нас убивать», «Я не могу дышать» и «Я следующий?»
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REUTERS/Hannah McKay
Протесты против полицейского насилия быстро вылились в грабежи магазинов и погромы
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REUTERS/Bastiaan Slabbers
Семья погибшего афроамериканца заявила, что он страдал психическим расстройством и не мог сознавать своих действий
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REUTERS/Hannah McKay
В налетах на магазины участвовала толпа не менее 1 тыс. человек
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REUTERS/Yuki Iwamura
Погромщики атакуют полицию при помощи камней, бутылок и других подручных объектов
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REUTERS/JOE LAMBERTI/COURIER POST via Imagn Content Services, LLC
Комиссар полиции Филадельфии Даниэль Аутло заявила, что инцидент будет тщательно расследован, так как «вызывает много вопросов»
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REUTERS/Bastiaan Slabbers
В настоящее время в Филадельфию стянуты силы Национальной гвардии США, так как полиция не может справиться с погромщиками
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REUTERS/Bastiaan Slabbers
Мэр Филадельфии Джим Кенни выразил соболезнования семье и близким погибшего
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REUTERS/David 'Dee' Delgado
В среду в Филадельфии был объявлен комендантский час с 21:00 до 6:00 по местному времени
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