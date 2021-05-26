Губернатора Владимирской области подозревают в ограничении конкуренции

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении заместителя губернатора Владимирской области. Романа Годунина подозревают в ограничении конкуренции при участии в торгах, сообщает телеканал «Известия». По данным следствия, в октябре 2020 года на конкурс был выставлен контракт на строительные работы на автомобильной дороге «Рпенский проезд». Максимальная цена договора составляла 2 млрд рублей. По версии следствия, чиновник вовлек в схему две строительные организации. Компании участвовали в электронном аукционе. Победителем признали фирму, подавшую заявку первой. Второй участник получал по договору субподряд. В кабинете Годунина провели обыски, следователи изымают документацию.

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