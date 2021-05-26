Мальта выступила против вступления в НАТО

Мальта никогда не вступит в НАТО. Об этом в интервью «Известиям» заявил глава МИД Мальты Эварист Бартоло.

«Мы не хотим никому причинять вред, но мы не хотим, чтобы и нас использовали и причиняли нам боль. И лучший способ сделать это — не быть ни для кого военной или военно-морской базой. И это не изменится», — отметил дипломат.

Мальта — одна из немногих стран ЕС, не входящая в НАТО. Эварист Бартоло напомнил, что в стране с 1979 году нет военных баз. 31 марта 1979 года была ликвидирована последняя британская военно-морская база, закрыт офис НАТО на Мальте, а также прекращены походы Шестого флота США в страну.

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