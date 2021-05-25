В США заявили об ожидании «сложного разговора» Путина и Байдена

В Вашингтоне ожидают «сложного разговора» между американским лидером Джо Байденом и его российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом во вторник, 25 мая, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Трансляция брифинга велась в Twitter Белого дома.

«Мы не ожидаем, что по окончании [саммита] дела пойдут проще простого — в действительности мы продолжаем ожидать сложного разговора, что у нас будет конфронтация в тех сферах, где у нас присутствуют разногласия. Однако это [событие] — возможность двигаться в сторону более стабильных и предсказуемых отношений», — сказала Псаки.

По ее словам, в ходе разговора главы государств обсудят вопросы стратегической стабильности и ситуацию на востоке Украины и в Белоруссии.

Ранее в этот же день стало известно, что лидеры проведут встречу 16 июня в Женеве. Предложение президента США провести в ближайшие месяцы саммит прозвучало в ходе телефонного разговора 13 апреля.

Как заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, «ни для одного из лидеров ожидания от встречи не могут сводиться к протокольным рукопожатиям под камеры», они оба нацелены на результат, даже если таковым будет просто восстановление диалоговых форматов между Россией и США.