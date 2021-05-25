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Производство первого в мире высокоточного неинвазивного глюкометра начнется в этом году

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Первый в мире неинвазивный глюкометр высокой точности отправили на регистрацию в Росздравнадзор, его производство начнется в текущем году. Об этом во вторник, 25 мая, «Известиям» сообщили в пресс-службе Платформы Национальной технологической инициативы (НТИ).

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На сегодняшний день пациенты с диабетом вынуждены колоть себе пальцы несколько раз в день, измеряя уровень глюкозы в крови, а новый прибор даст возможность получить результат, просто приложив к сенсору три пальца — указательный, средний и безымянный.

«Патент на устройство участник рынка НТИ «Хелснет» компания «Брейн Бит» получила еще в 2014 году, в 2016-м был разработан первый действующий прототип. Технология реализована на базе оптической спектроскопии. В отличие от предшественников, команда разработчиков учла параметры воды, меланина и других компонентов, которые позволили отфильтровать значимые параметры, мешающие предыдущим коллективам получить результаты с наименьшей погрешностью», — рассказали в НТИ.

По словам разработчика устройства Эдварда Крыжановского, в течение последних двух лет в Москве и Санкт-Петербурге (в том числе в Мариинской больнице) проводились клинические испытания прибора, в них участвовало почти 500 человек. Погрешность прибора, как и у инвазивного глюкометра, не превышает 15%.

Производство новых приборов в Санкт-Петербурге планируется запустить уже этим летом.

«Только в Северной столице, по итогам коммуникаций с диабетическими организациями, ожидается около 30 тыс. заказов. Мы планируем продавать лицензии крупным фармкомпаниям, а они уже будут работать на свои рынки сбыта. Есть предварительные договоренности не только с российскими, но и с европейскими и китайскими компаниями», — подчеркнул Крыжановский.

Стоимость неинвазивного глюкометра составит 20–60 тыс. рублей (зависит от первоначального объема заказов). Устройство будет подключаться к телефону через Bluetooth, это позволит пациентам составлять графики уровня глюкозы и отправлять их врачу.

10 мая сообщалось, что в России ведется разработка «умного» браслета с неинвазивным сенсором, который позволит с высокой точностью измерять уровень глюкозы в крови.

Показатели будут передаваться на смартфон, который сможет отправлять статистические данные врачу через облачный телемедицинский сервис. Впоследствии специалист сможет проанализировать информацию в специальном приложении.

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