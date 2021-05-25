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Посольство РФ оценило демонтаж флага России в Риге

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Посольство России в Латвии заявило, что у властей Риги не было «вразумительной аргументации» на демонтаж российского флага и его замену. Об этом 25 мая говорится в сообщении российского дипломатической миссии в Facebook.

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«Вопреки собственным заверениям недельной давности о полной правомерности использования российского государственного флага при оформлении столичных улиц, городские власти Риги всё же решились без вразумительной аргументации на его демонтаж и замену на флаг Олимпийского комитета России», — указано в сообщении.

В посольстве РФ задались вопросом, что означает этот поступок: неумение отстаивать собственные границы, банальную непоследовательность или провокацию «в угоду сиюминутной политической конъюнктуре», говорится в сообщении.

Ранее во вторник первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков, комментируя решение властей Риги заменить российский флаг на знамя Олимпийского комитета РФ (ОКР) во время чемпионата мира по хоккею, рассказал «Известиям», что давление на Россию усиливается по всем фронтам.

Из-за санкций со стороны Всемирного антидопингового агентства (WADA) России предписано в течение двух лет участвовать в международных соревнованиях под символикой ОКР, такое решение Спортивный арбитражный суд (CAS) принял 17 декабря 2020 года. Такое решение инстанция приняла в связи со спором между WADA и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА).

Также вместо государственного флага Белоруссии на площади был поднят бело-красно-белый флаг, традиционно используемый оппозицией республики.

По словам мэра Риги Мартиньша Стакиса, «угон самолета и захват политических оппонентов подорвали последние остатки легитимности белорусского диктатора». В городе, указал мэр, не будет флагов, которые «символизируют режим, занимающийся государственным терроризмом».

Инцидент, на который указал Стакис, связан с самолетом авиакомпании Ryanair, следовавшим из Афин в Вильнюс, который из-за сообщений о минировании экстренно сел в аэропорту Минска.

На борту самолета находился основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич. После посадки лайнера его задержали. МВД республики подтвердило факт задержания Протасевича в аэропорту Минска.

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