В Госдуме прокомментировали замену флага России на ЧМ по хоккею в Риге

Давление на Россию усиливается по всем фронтам. Об этом заявил «Известиям» первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков, комментируя решение властей Риги заменить российский флаг на знамя Олимпийского комитета РФ (ОКР) во время чемпионата мира по хоккею.



«В этих условиях спорт тоже не остается вне политики, накладываются санкции», — сказал депутат в понедельник, 24 мая.

Единственным эффективным методом защиты от внешней агрессии парламентарий считает формирование эффективной социально-экономической политики.

По его мнению, сильная экономическая политика позволит содержать достойный военно-промышленный комплекс, а социальное единство граждан обеспечит стране стабильность в моменты кризиса.

Помимо решения убрать российский флаг, также в Риге вместо государственного флага Белоруссии на площади был поднят бело-красно-белый символ, используемый оппозицией республики.

По словам мэра Риги Мартиньша Стакиса, «угон самолета и захват политических оппонентов подорвали последние остатки легитимности белорусского диктатора». В Риге, указал мэр, не будет флагов, которые «символизируют режим, занимающийся государственным терроризмом».

Инцидент, на который указал Стакис, связан с самолетом авиакомпании Ryanair, следовавшим из Афин в Вильнюс, который из-за сообщений о минировании экстренно сел в аэропорту Минска. В Сети обнародовали запись разговора пилота самолета и белорусского авиадиспетчера, согласно которой диспетчер рекомендовал борту приземлиться «в целях безопасности». Пилот также спросил о том, откуда пришло письмо о минировании, на что диспетчер ответил, что оно поступило на e-mail службы безопасности аэропорта.

Из-за санкций со стороны Всемирного антидопингового агентства (WADA) России предписано в течение двух лет участвовать в международных соревнованиях под символикой ОКР, такое решение Спортивный арбитражный суд (CAS) принял 17 декабря 2020 года. Такое решение инстанция приняла в связи со спором между WADA и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА).