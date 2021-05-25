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В Латвии предложили взять сборную Белоруссии по хоккею в заложники

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Депутат парламента Латвии Айгарс Бикше предложил задержать хоккейную команду Белоруссии в стране до тех пор, пока Минск не выпустит «всех политзаключенных белорусского террористического режима». Об этом политик 25 мая написал на своей странице в Facebook.

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По его словам, «угон самолета» стал сигналом безразличия Минска к правам человека и демонстрацией «абсолютной и грубой силы».

«Тем, кто надеется на перемены в Беларуси и кто может быть частью этих перемен, посылается четкий сигнал: мы будем преследовать вас повсюду, и ваши сторонники на Западе не смогут защитить вас!» — продолжил Бикше. Как он отметил, санкции экономического характера не даст надежды людям.

«Сделать это можно, задержав любимца «террориста» — белорусскую хоккейную команду», — предложил он.

24 мая мэр Риги и министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич после инцидента с самолетом авиакомпании Ryanair заменили флаг Белоруссии на площади в центре столицы, расположенный вместе с флагами других стран — участниц чемпионата мира по хоккею 2021 года. Вместо красно-зеленого полотнища было вывешено бело-красно-белое, которое используется белорусской оппозицией.

Поступок латвийских политиков раскритиковал президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель. Федерация направила соответствующее письмо мэру Риги. После этого мэр города Мартиньш Стакис заявил, что в Риге снимут флаги IIHF.

23 мая самолет компании Ryanair экстренно сел в белорусском аэропорту из-за сообщения о минировании. Для сопровождения экстренно севшего в Минске самолета был поднят истребитель МиГ-29.

На борту самолета находился основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич. После посадки самолета его задержали, что вызвало резкую критику со стороны ЕС.

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