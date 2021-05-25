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Новый объект культурного наследия выявили в Коми

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В Печоре (Республика Коми) выявили новый объект культурного наследия. Особый статус получило здание дома культуры культурно-воспитательного отдела управления «Севпечлага» («Печорлага»).

Здание на улице Советской было построено в 1948 году. Согласно приказу, который подписала начальник управления по охране объектов культурного наследия Марина Андреева, объект получит региональное значение.

Документ регламентирует границы охранной территории. Об этом пишет ИА «Комиинформ».

Ранее сообщалось, что в Пскове утвердили границы лагеря советских военнопленных Шталаг-372, который был признан объектом культурного наследия. На территории запрещены капитальное строительство, размещение рекламных конструкций, складирование мусора и различных материалов.

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