Границы лагеря военнопленных Шталаг-372 утвердили в Пскове

В Пскове утвердили границы лагеря советских военнопленных Шталаг-372, признанного выявленным объектом культурного наследия (ОКН). Соответствующий приказ профильного комитета опубликован на сайте нормативно-правовых актов региона.

Речь идет о территории, ограниченной улицами Юбилейная, Генерала Маргелова, Шестака и Майора Доставалова. Теперь там запрещено возводить объекты капстроительства, прокладывать инженерные коммуникации любых видов (кроме временных, необходимых для сохранения объекта), размещать рекламные конструкции, складировать мусор и различные материалы. Также под ограничения попадает установка кондиционеров, антенн, спутниковых тарелок, уточняет «Псковская лента новостей».

Разрешенными остаются мероприятия по музеефикации, функционированию, воссозданию и сохранению ОКН, а также снос современных конструкций, вызывающих диссонанс или негативно влияющих на визуальное восприятие объекта. Кроме того, можно проводить благоустройство и вести хозяйственную деятельность, ремонтировать дороги.

Шталаг-372 — один из самых крупных немецких концентрационных лагерей, располагавшихся в северо-западной части СССР. Он действовал с осени 1941-го по декабрь 1943 года и был устроен в бывших конюшнях 5-го Омского пехотного полка. По данным Чрезвычайной государственной комиссии, расследовавшей военные преступления в 1945-м, в Шталаге-372 погибло более 75 тыс. человек.