В Минске анонсировали заявление Лукашенко «на злобу дня»

Президент Беларуси Александр Лукашенко 26 мая в парламенте встретится с депутатами, членами Совета Республики, Конституционной комиссии и выступит с обращением «на злобу дня». Об этом сообщила 25 мая пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт.

По ее словам, политик принял предложение депутатов и членов Конституционной комиссии, которые обратились к нему с просьбой об организации встречи для обсуждения острых вопросов. Общение пройдет в республиканском парламенте.

«На нее будут приглашены не только депутаты и сенаторы, и не только члены Конституционной комиссии, но и члены правительства, представители иных госструктур, губернаторы. А также мнениеформирующие люди — политологи, социологи, руководители СМИ, журналисты, ученые, блогеры», — цитирует ее агентство «БелТА».

Заявление прозвучит в Овальном зале парламента, после чего состоится обсуждение.

Выступление Лукашенко пройдет на фоне очередного обострения отношений Белоруссии и стран Запада. 23 мая лайнер авиакомпании Ryanair совершил экстренную посадку в Минске из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось.

На борту самолета находился основатель и бывший главред оппозиционного признанного экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, его задержали.

24 мая на саммите ЕС было принято политическое решение запретить белорусским авиакомпаниям полеты в Евросоюз. Евросовет также призвал всех базирующихся в ЕС перевозчиков избегать авиаперелетов через воздушное пространство Белоруссии.

В тот же день президент США Джо Байден назвал «прямым оскорблением международных норм» ситуацию с самолетом Ryanair в Белоруссии и поручил разработать меры привлечения к ответственности виновных

В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала шокирующей реакцию Запада на инцидент с посадкой самолета Ryanair в Белоруссии. 25 мая она сравнила реакцию ЕС с истерикой.