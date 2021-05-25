Тихановская допустила применение «сыворотки правды» к основателю NEХTA

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская 25 мая допустила, что против основателя Telegram-канала NEХTA Романа Протасевича, который был задержан властями, могут применить «сыворотку правды».

Тихановская отметила, что Протасевич якобы стал личным врагом президента Белоруссии Александра Лукашенко.

«Заключенные в Белоруссии становятся объектами разнообразных способов давления: от пыток до «сывороток правды» — химических веществ, под действием которых человек может сознаться в любом поступке», — цитирует слова Тихановской la Repubblica.

Экс-кандидат в президенты добавила, что за посадкой самолета, на котором был Протасевич, может стоять российская ФСБ, однако точных данных у Тихановской на этот счет нет.

«У нас нет точной информации, но есть основания полагать, что на борту самолета находились агенты. Мы обратились к властям Греции, чтобы уточнить, кто они и что о них известно», — добавила она.

23 мая самолет компании Ryanair экстренно сел в белорусском аэропорту из-за сообщения о минировании.

На борту в это время находился основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEХTA Роман Протасевич, которого задержали после посадки самолета.

27 марта управление Следственного комитета по Минску инициировало признание редакции Telegram-канала NEXTA иностранной экстремистской организацией и запрещение ее деятельности на территории Белоруссии.

Так, следствие приобщило к материалам уголовного дела факты призывов к протестам, блокировке дорог, забастовкам, координации несанкционированных массовых мероприятий с указанием конкретных мест проведения, а также маршрутов передвижения, размещенных в Telegram-каналах.

В декабре 2020 года КГБ Белоруссии включил создателя NEXTA Степана Путило и Протасевича в перечень организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности. МИД Белоруссии обратился к Польше с требованием в кратчайшие сроки выдать обоих граждан.