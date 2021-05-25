Названы подверженные повторному заражению COVID-19 категории людей

Случаи повторного заболевания коронавирусной инфекцией единичны, они встречаются у людей с хроническими болезнями или иммунодефицитом. Об этом рассказал 25 мая доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.

По словам эксперта, говорить о появлении штамма COVID-19, для которого нет защитного иммунитета, преждевременно.

«Случаи единичны. Они или у людей с какими-то иммунодефицитными состояниями, или при неправильно проведенной схеме вакцинации, или у людей, у которых есть какие-то другие хронические заболевания», — рассказал Вознесенский «РИА Новости».

24 мая замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов заявил, что случаев повторной заболеваемости одним и тем же штаммом коронавирусной инфекции в России не выявлено. При этом он отметил, что в стране зарегистрировано как минимум 14 случаев заражения индийским штаммом коронавируса.

Главврач медцентра «Лидер медицины», врач-педиатр, инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков 16 апреля сообщил, что повторно заразиться коронавирусом после выздоровления возможно, насколько тяжело будет протекать инфекция — зависит от уровня иммунитета человека.

Сейчас в России проходит масштабная вакцинация от COVID-19, она началась 18 января. Прививку делают бесплатно всем желающим. На данный момент в стране зарегистрированы четыре вакцины от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.