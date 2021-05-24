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Белорусская авиакомпания «Белавиа» приостановила полеты в Литву
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Белорусская авиакомпания «Белавиа» приостановила полеты в Литву

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Белорусская авиакомпания «Белавиа» временно приостановила полеты в Литву с 25 мая по 26 июня 2021 года.

«В связи с решением правительства Литовской Республики о приостановке выполнения рейсов Belavia в/из литовских аэропортов мы вынуждены отменить полеты в Вильнюс», — сообщается на сайте авиакомпании в понедельник, 24 мая.

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В авиакомпании принесли пассажирам извинения, а также сообщили, что они могут вернуть полную стоимость билетов без штрафов или изменить дату вылета.

Ранее в понедельник стало известно, что все самолеты, которые следуют в Литву и из нее, должны избегать полетов над воздушным пространством Белоруссии. Также вступает в силу запрет на использование аэропортов страны для полетов над Белоруссией.

Кроме того, власти Литвы рекомендовали гражданам страны воздержаться от поездок в Белоруссию, а тем, кто сейчас находится в стране, вернуться на родину. Генпрокуратура Литвы возбудила уголовное дело после вынужденной посадки в Минске самолета компании Ryanair, который следовал из Афин в Вильнюс.

23 мая самолет компании Ryanair экстренно сел в белорусском аэропорту из-за сообщения о минировании. Впоследствии данная информация не подтвердилась. На борту судна находился основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич. После посадки самолета его задержали.

Западные страны раскритиковали Минск после инцидента. В частности, глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что данный инцидент является международным скандалом.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заверил, что в белорусском внешнеполитическом ведомстве пообещали вести данное дело максимально прозрачно, следуя всем международным правилам.

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