Славит людей вода: что значит успех наших пловцов перед Олимпиадой

Чемпионат Европы по водным видам спорта 23 мая завершился в Будапеште. Одно из самых крупных и масштабных спортивных событий летнего сезона в олимпийский год имеет спорный статус — большинство атлетов настраиваются на предстоящие Игры и видят в ЧЕ проходящий турнир. Ряд лидеров соревнования и вовсе пропускают, другие приезжают на континентальное первенство в разгар активного тренировочного цикла и показывают не самые выдающиеся результаты. Поэтому, как считают многие эксперты, делать прямые выводы из результатов чемпионата Европы не стоит. Тем не менее это последняя крупная проверка перед вылетом в Токио, и она скорее радует – Россия уверенно победила в общем медальном зачете и выиграла медали даже там, где никто и не надеялся на успех.

Разведка

20 золотых, 9 серебряных и 13 бронзовых медалей — 42 в сумме. Победы России на уровне континента в водных видах спорта редко кого удивляют, ведь основные наши конкуренты представляют другие материки . И все же настолько уверенно мы выступаем далеко не всегда. Для сравнения — на предыдущем предолимпийском ЧЕ-2016 в Лондоне мы стали лишь третьими и увезли из столицы Англии только 19 наград, из которых только 10 высшего достоинства . То есть выступили ровно в два раза хуже. Следом за неудачей на чемпионате Европы последовала сложная и нервная Олимпиада в Рио-де-Жанейро, которую фанатам плавания и других водных дисциплин наверняка хочется забыть. Только шесть медалей и два золота — оба в синхронном плавании, — вряд ли на такой результат настраиваются как спортивные чиновники, так и сами атлеты.

Значит ли успех в Будапеште, что мы выиграем через два с лишним месяца в Японии? Призер Олимпиады и чемпионка Европы Станислава Комарова в этом не уверена.

Славит людей Справа налево: Климент Колесников, завоевавший золотую медаль, и Андрей Минаков, завоевавший бронзовую медаль в финальном заплыве на 100 метров вольным стилем среди мужчин Фото: РИА Новости/Джорджио Пероттино

— Основные итоги нужно подводить уже после Олимпиады, — сказала Комарова «Известиям». — Многие переживают по поводу результатов Юлии Ефимовой, Андрея Минакова. Не стоит. Все будет, просто немного позже . Форма не лучшая у ребят, тот же Евгений Рылов к чемпионату Европы не подводил себя, но ему все равно удалось выиграть 200 метров на спине. Так что в Токио результаты должны быть выше.

Согласен с ней и чемпион мира Евгений Коротышкин. По его мнению, команда сейчас на подъеме, самое главное теперь не ошибиться в дальнейшей подготовке.

— Больше всего меня впечатлил Климент Колесников, он сейчас увереннее всех, — прокомментировал итоги ЧЕ для «Известий» Евгений Коротышкин . — Мартин Малютин радует, это не новое имя для плавания, с каждым годом он все ближе подбирается к чемпионским титулам и сейчас достиг для себя новых рубежей. Но перекидывать результаты на Олимпиаду точно не стоит — в Токио все будет совсем по-другому. В основном отличия психологические.

Приятные открытия

При этом главные звезды европейского плавания не сказать, чтобы рассматривали поездку в Будапешт исключительно как легальный туризм в условиях коронавирусных ограничений. Адам Пити, Катинка Хоссу, Симона Квадарелла — все на месте и все с медалями и неплохим временем. Быть может, что они не в идеальном состоянии, особенно Хоссу, но в целом уровень конкуренции на ЧЕ был высоким . Что еще больше подчеркивает важность нашего успеха. С другой стороны, напомнил Коротышкин, на Олимпиаде в Токио нам будут противостоять другие страны.

— Я бы не считал ту же Великобританию с Италией нашими конкурентами, на Олимпиаде у нас есть более серьезные соперники — США, Китай, Япония , — продолжил эксперт. — Европейские страны тоже развиваются, но перед Олимпийскими Играми мы часто набирали медали на чемпионате Европы, а вот на самих Играх побеждать удавалось не всегда. Поэтому я бы не стал в олимпийский год статус ЧЕ переоценивать. Тем более разные страны по-разному готовились, выбирали время для отборочных стартов.

Славит людей Мартин Малютин в финальном заплыве на 200 метров вольным стилем среди мужчин Фото: РИА Новости/Джорджио Пероттино

Главными героями от России стали молодые Климент Колесников и Мартин Малютин. И если к успехам первого мы уже привыкли, то вот стабильный прогресс второго приятно удивляет. Евгений Рылов и Антон Чупков одержали по одной победе на стабильном высоком уровне, но не максимальном. Немного позади по результатам Минаков с Ефимовой: без личных побед. Зато крайне неожиданная победа от Ильи Бадилина. Никогда в истории у нас не было побед в комплексном плавании на крупных турнирах, а здесь успех на тяжелейшей дистанции 400 метров – ее ненавидел даже сам Майкл Фелпс. Удивила и медаль Кирилла Абросимова в плавании на открытой воде, где давно не видели российского триколора.

О синхронном плавании вряд ли есть смысл говорить — Россия побеждает в этом виде спорта во всех дисциплинах, где участвует. А с недавних пор мы решили выступать далеко не в каждой, поэтому по общему количеству медалей нас почти догнала Украина. В прыжках в воду привычные лица — нас тянут ветераны Евгений Кузнецов, Виктор Минибаев, Александр Бондарь. Радуют и более молодые Никита Шлейхер, Ульяна Клюева и Юлия Тимошинина. Но в любом случае, не стоит обольщаться победами — в прыжках без участия китайцев любые медали имеют спорную ценность.

Заменить Ефимову

В плавании тоже все ждут американцев и австралийцев, тем не менее споры по поводу составов на Игры никак не затихают. Прежде всего интересна судьба Юлии Ефимовой, которая на чемпионате России стала третьей на своей коронной дистанции 200 метров брассом, и по правилам не плывет эту дистанцию в Токио. Плыть должны Евгения Чикунова и Мария Темникова, но насколько они готовы бороться за высокие места? В Будапеште Ефимова была третьей, но другие россиянки были еще хуже, а Темникова не попала даже в полуфинал.

Так может стоит все переиграть и ради блага страны командировать на 200 в Японию Ефимову? Либо, как вариант, устроить обмен дистанциями и выдать Марии 100 метров Юлии, которая в Венгрии не попала на пьедестал стометровки.

Славит людей Юлия Ефимова на финише финального заплыва на 200 метров брассом среди женщин Фото: РИА Новости/Джорджио Пероттино

— Важнее всего слова самой Ефимовой — она против того, чтобы выдавать ей преференции в ущерб другим девочкам, — ответила на эти предложения Комарова. — Так что только если кто-то из них сам откажется от своей квоты в пользу Юлии, либо так решит сделать федерация. Все отбирались в равных условиях и каждый заслужил свой шанс.

Коротышкин же не так категоричен сравнивает с другими странами. В США, к примеру, отбор устраивают за полтора месяца до Игр, если не меньше. И ребята, которые набрали форму к национальному первенству, могут ее поддерживать непосредственно до Олимпиады, простартоваться перед ней. Кто-то, наоборот, отбирается чуть ли не за год до Игр, а дальше организует подготовку в максимально удобном и спокойном для спортсменов ритме.

— Опасно проводить соревнования за четыре месяца до Олимпиады , — отметил Евгений Коротышкин. — Нужно выступить хорошо, показать максимальный результат. И выйти на еще один пик еще через три месяца — для этого нужен особый опыт, квалификация тренерского состава. Не хочу оценивать правильно это или нет, но идея очень рисковая.

Тем не менее, эксперт выступил против смены состава, так как это будет противоречить спортивному принципу. И главное, вряд ли Ефимова будет принципиально сильнее в Японии. Игры стартуют уже 23 июля и у нее уже не так много времени, чтобы набрать форму.

Юлия Ефимова брала медали на двух Олимпийских играх подряд. В Лондоне-2012 была бронза на дистанции 200 метров брассом, в Рио-2016 — два серебра (100 и 200 метров).