Брызги рекорда: российские пловцы выдали лучший ЧМ в истории

Рекорд российских пловцов по числу медалей на ЧМ дает им основания рассчитывать на высокие результаты на Олимпийских играх – 2020 в Токио. По итогам завершившегося вчера первенства планеты по водным видам спорта в корейском Кванджу наша команда заняла второе место в общем зачете. На ее счету 30 наград: 12 золотых, 11 серебряных, семь бронзовых. В общем медальном зачете она уступила только Китаю (16 золотых, 11 серебряных, три бронзовые) и США (15 золотых, 11 серебряных, 10 бронзовых).

Основную часть золота (девять медалей) России принесла команда по синхронному плаванию еще в первую неделю соревнований. Во вторую проходили соревнования пловцов, где наши спортсмены побили рекорд по медальным показателям на чемпионатах мира за весь постсоветский период. Они повторили лучшее достижение прошлого турнира двухлетней давности в Будапеште по победам — три золота. И улучшили общий показатель — 16 медалей против десяти в 2017 году.

— Это отличное достижение нашей команды, которая в последние годы стабильно улучшает результаты, — сказал «Известиям» серебряный призер Олимпиады-2012 в Лондоне Евгений Коротышкин. — Радует, что отлично выступили как лидеры команды Юлия Ефимова и Владимир Морозов, так и молодые пловцы Дарья Васькина и Мартин Малютин. Наконец, именно на первенстве в Кванджу окончательно вошли в элиту Евгений Рылов и Климент Колесников, на которых и раньше возлагались большие надежды, но сейчас они стали стабильно показывать высокие результаты. С такой командой мы можем добиться больших успехов на Олимпиаде в Токио.

Главная звезда российского плавания Юлия Ефимова завоевала три медали в брассе: бронзу в заплыве на 50 м, серебро на 100 м и золото на 200 м. Медаль высшего достоинства стала уже шестой в карьере 27-летней спортсменки.

Пять медалей в Корее на счету Евгения Рылова. Он взял золото в 200 м на спине — это вторая его победа на ЧМ после триумфа в аналогичной дисциплине два года назад. Кроме того, 22-летний пловец записал на свой счет три серебра (на дистанциях в 50 и 100 м и в эстафете 4x100 м вольным стилем), а также бронзу в комбинированной эстафете 4x100 м. В двух этих эстафетах медали также завоевал Владимир Морозов.

В эстафете вольным стилем вместе с Рыловым и Морозовым праздновали успех 19-летний Климент Колесников и 23-летний Владислав Гринев. Оба завоевали еще по одной личной бронзовой медали: Колесников в 50 м на спине, а Гринев — в 100 м вольным стилем. В комбинированной эстафете преуспели 23-летний Кирилл Пригода и 17-летний Андрей Минаков. Последний также стал серебряным призером в 100 м баттерфляем.

— Приятно, что мы улучшили результат прошлого чемпионата мира, — отметил в разговоре с «Известиями» президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников. — Результаты наших ребят стабильно улучшаются. Довольно уверенно выглядели молодые спортсмены — Андрей Минаков, Климент Колесников, Мартин Малютин, Михаил Вековищев. Потенциал у ребят огромный, и я уверен, что в будущем они будут выступать еще лучше.

Михаил Довгалюк и Александр Красных совместно с 20-летними Михаилом Вековищевым и Мартином Малютиным стали вторыми в эстафете 4x200 м вольным стилем. Малютин также завоевал личную бронзу.

— У нас было много обидных четвертых мест: в комбинированной эстафете, где не смогла выступить Юлия Ефимова, в воскресном заплыве на 50 м на спине, где на старте у Климента Колесникова соскользнула нога и он проиграл лидерам метр с лишним. С учетом того что парень до этого показывал лучшее время, без этой ошибки он вполне мог завоевать золото. Но Колесников всё равно молодец, что в таких условиях в итоге доплыл до бронзы. Это говорит о том, что есть немало дисциплин, где мы еще можем прибавить, — пояснил Владимир Сальников.

Третье золото сборной России завоевал Антон Чупков. Он выиграл заплыв на 200 м брассом. В этой же дисциплине 22-летний пловец стал победителем в 2017 году. Также преуспел Олег Костин в 50 м баттерфляем, завоевав серебро.

— Антон подтвердил свой уровень, — подчеркнул Коротышкин. — Что касается Костина, то он удачно освоил новый для себя вид плавания. Изначально Олег тоже был брассистом, а баттерфляй для него был спонтанным увлечением. По крайней мере сначала. Но затем он понял суть этого вида. По себе знаю, что входишь во вкус, познавая волнообразные движения в баттерфляе — как отталкиваться и учитывать все колебания в воде. Когда Костин выплыл из 23 секунд, стало понятно, что у него есть шансы на призовые места мирового первенства. В результате он идеально подошел к ЧМ и реализовал свой потенциал. Здорово, что в России есть теперь человек, способный встать в один ряд с лучшими представителями данного вида. Было бы еще здорово, перенеси Олег свои таланты в полтиннике на дистанцию в 100 м.

Следующий чемпионат мира по водным видам спорта состоится в японской Фукуоке в 2021 году.