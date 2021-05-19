Способное плавание: Россия уверенно лидирует на ЧЕ по водным видам

Венгерский чемпионат Европы проходит по привычной схеме: на первой неделе соревнований были разыграны награды в синхронном плавании и прыжках в воду, а на второй — в бассейн вышли пловцы. Но в остальном соревнования крайне необычные. Из-за борьбы с пандемией все участники соревнований живут в так называемом «пузыре» и лишены общения с внешним миром. Даже выйти лишний раз на разминку или тренировку бывает невозможно.

Трагедия Субботиной

Наши синхронистки выступали в Будапеште в очень непростых обстоятельствах. Варвара Субботина выиграла первое в карьере золото в соревнованиях солисток в произвольной программе, но вынуждена была отказаться от короткой из-за травмы барабанной перепонки. В ближайшее время Субботина перенесет операцию, из-за которой пропустит и Олимпийские игры в Токио.

В групповых соревнованиях тоже случился форс-мажор: заболела двукратная олимпийская чемпионка Александра Пацкевич, а у дуэтов из-за проблем с музыкой Светлане Ромашиной и Светлане Колесниченко пришлось исполнять свою программу дважды. Но российских синхронисток мало что может выбить из колеи. Команда всё равно показала в Будапеште стопроцентный результат, выиграв золотые медали во всех видах программы, где выступали наши спортсмены. И в этом мало кто сомневался.

— Я очень довольна, что мы выступили на чемпионате Европы, — отметила в беседе с «Известиями» главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская. — Каждый старт важен перед Олимпийскими играми. Девочки получают уверенность в себе после долгого простоя. Конечно, обидно за Субботину. Варвара заслужила выступить на Олимпийских играх, но спорт — жестокая штука.

А вот прыгуны в воду преподнесли сюрприз. На их счету целых 13 медалей, в том числе пять золотых. Особенно неожиданной стала победа в прыжках с вышки 16-летней Анны Конаныхиной.

— Порадовали Конаныхина и Александр Бондарь, — сказал «Известиям» двукратный олимпийский чемпион, первый вице-президент Российской федерации прыжков в воду Дмитрий Саутин. — Их программы будут смотреться и на мировом уровне. Хотя в целом к результатам чемпионата Европы стоит относиться трезво. Вот недавно на Кубке мира мы выиграли одну бронзу. И это при том, что не было китайцев. Таков, значит, наш уровень. На акклиматизацию списывать ничего не буду. Перелеты из Америки в Европу и обратно — обычное дело, тренеры всегда говорили: выходи и прыгай. Да, в Будапеште в некоторых видах программы у нас выступали не первые номера, но всё равно чемпионат Европы — это не тот старт, по которому нужно оценивать себя с прицелом на Олимпиаду. В принципе, на чемпионате России будет очень интересная борьба в некоторых дисциплинах за места на Играх. Интрига, кто поедет в Токио, еще не закрыта.

Ефимова набирает форму, Колесников в огне

На этой неделе к соревнованиям в Будапеште приступили пловцы. И тут для России начинается самое интересное. Климент Колесников в первый же день соревнований установил мировой рекорд на дистанции 50 м на спине.

— Это невероятное чувство, — прокомментировал свое достижение ТАСС Климент Колесников. — Я думал о том, чтобы побить мировой рекорд, но не концентрировался на этой задаче, главным было занять первое место в заплыве. Где-то в глубине души я был готов к этому результату, но во время самого заплыва отбросил мысли об этом.

Мартин Малютин победил на 400-метровке кролем, победной стала и наша эстафета 4х100 м кролем с Колесниковым на финише.

— Это сильнейшая наша плавательная команда за последние четверть века, — констатировал «Известиям» серебряный призер Олимпийских игр Евгений Коротышкин. — Такой мощной сборной у нас не было уже лет двадцать точно. Практически в каждом заплыве мы можем побеждать. Наконец-то у нас выросло новое поколение пловцов, которые крайне осмысленно подходят к своей подготовке. Быть профессиональным пловцом — престижно, и теперь на этом можно зарабатывать деньги. Наверное, это одна из причин такого подъема.

Наряду со звездами нового поколения — Колесниковым и Евгением Рыловым — выступит в Будапеште и главная прима всех последних Олимпиад Юлия Ефимова. На недавнем чемпионате России она проплыла неудачно и в итоге отобралась в Токио только на одной дистанции — 100 м брассом. 200-метровку она проплывет на Олимпиаде только в случае болезни одной из участниц.

— Перед чемпионатом России Юля находилась в США, где не могла нормально готовиться из-за карантина, — продолжил Евгений Коротышкин. — Условия там были созданы только для сборной США, а Юля, так как в нее не входит, вынуждена была что-то придумывать самостоятельно. В принципе, зная Юлю, я не сомневаюсь, что при наличии нормальных тренировочных условий она подведет себя к стартам в хорошей форме. Она идеально чувствует свой организм, знает, какой нужен эмоциональный фон. Но в то же время я по себе помню, как под конец карьеры уже хочется попробовать «сухопутную» жизнь и разорвать этот бесконечный тренировочный «день сурка». Думаю, ничего страшного, что Юля в подготовке к Токио сфокусируется только на стометровке. В конце концов, олимпийская медаль на 200 м у нее уже есть. Потому что я не знаю, как бы мы объяснили спортсменкам, которые честно отобрались, что вместо них поплывет Ефимова.

Во вторник, 18 мая, Юлия Ефимова уже провела первые заплывы в Будапеште и уверенно пробилась в финал.