Россиянка Ефимова завоевала бронзу на ЧЕ на дистанции 200 м брассом

Российская пловчиха Юлия Ефимова завоевала бронзовую медаль на дистанции 200 м брассом на чемпионате Европы (ЧЕ по водным видам спорта в Будапеште). Об этом в пятницу, 21 мая, сообщает «Спорт-Экспресс».

Первое место в финале заняла британская спортсменка Молли Реншоу, которая преодолела дистанцию за 2 минуты 21,34 секунды. Серебро получила швейцарка Лиза Мэми (+0,71 секунды). Разрыв между ней и Ефимовой составил 0,82 секунды.

Кроме того, еще одна российская спортсменка, Евгения Чикунова, стала четвертой, уступив Ефимовой 0,83 секунды.

Накануне россиянин Антон Чупков выиграл золото на дистанции 200 м брассом на турнире. Спортсмен преодолел дистанцию за 2 минуты 6,99 секунды.