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Российский пловец Чупков завоевал золотую медаль на ЧЕ

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Россиянин Антон Чупков 20 мая выиграл золото на дистанции 200 м брассом на чемпионате Европы (ЧЕ) по водным видам спорта в Будапеште.

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Спортсмен преодолел дистанцию за 2 минуты 6,99 секунды.

Серебряную медаль завоевал голландец Арно Камминга (2.07,35), Эрик Перссон из Швеции (2.07,66) — на третьем месте. Еще один россиянин Кирилл Пригода занял шестое место (2.09,23), пишет «Спорт-Экспресс».

Днем ранее россиянин Климент Колесников победил в соревнованиях на дистанции 100 м вольным стилем у мужчин на ЧЕ.

Колесников проплыл дистанцию за 47,37 секунды. Его соотечественник Андрей Минаков занял третье место (+0,37). Вторым стал итальянец Алессандро Миресси (+0,08).

18 мая Колесников стал первым на дистанции 50 м на спине, установив мировой рекорд на чемпионате Европы по водным видам спорта в Будапеште. Пловец прошел дистанцию за 23,8 секунды. Таким образом, россиянин превзошел свой собственный мировой рекорд, который установил днем ранее

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