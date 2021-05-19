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Россиянин Колесников завоевал золото на ЧЕ на дистанции 100 м кролем

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Россиянин Климент Колесников победил в соревнованиях на дистанции 100 м вольным стилем у мужчин на чемпионате Европы (ЧЕ) по водным видам спорта в Будапеште. Об этом сообщает в среду, 19 мая, газета «Спорт-Экспресс».

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Колесников проплыл дистанцию за 47,37 секунды. Андрей Минаков, который также представлял Россию на соревнованиях, занял третье место (+0,37). Вторым стал итальянец Алессандро Миресси (+0,08).

18 мая Колесников стал первым на дистанции 50 м на спине, установив мировой рекорд на чемпионате Европы по водным видам спорта в Будапеште. Пловец прошел дистанцию за 23,8 секунды. Таким образом, спортсмен превзошел свой собственный мировой рекорд, который установил днем ранее.

14 мая российские спортсмены Александр Мальцев и Олеся Платонова завоевали золото в произвольной программе среди смешанных дуэтов на чемпионате Европы (ЧЕ) по синхронному плаванию в Будапеште. Они набрали 93,9333 балла.

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