Колесников на ЧЕ установил мировой рекорд в плавании на 50 м на спине
Москвич Климент Колесников установил мировой рекорд на чемпионате Европы в Будапеште в плавании на спине на дистанции 50 м. Об этом сообщается в Instagram Всероссийской федерации плавания.
«Климент Колесников установил рекорд мира на 50 м на спине», — говорится в сообщении.
Колесников преодолел дистанцию за 23,93 секунды, уточняет агентство городских новостей «Москва». Предыдущий мировой рекорд также принадлежал ему (24,00 секунды). Россиянин установил его на чемпионате Европы 2018 года в Глазго, передает RT.
В копилке Колесникова — 11 золотых медалей чемпионата континента на короткой воде, передает НСН.
Ранее, 14 мая, российские спортсмены Александр Мальцев и Олеся Платонова 14 мая завоевали золото в произвольной программе среди смешанных дуэтов на чемпионате Европы (ЧЕ) по синхронному плаванию в Будапеште.
Мальцев и Платонова набрали 93,9333 балла. На втором месте оказались представители Испании Эмма Гарсия и Пау Рибес (86,5333). Третье место у представителей Италии — Изотта Спортелли и Николо Олиари получили 81,8667.