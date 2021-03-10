Пловчиха Ефимова заявила о готовности вакцинироваться перед ОИ в Токио

Шестикратная чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова готова сделать прививку от коронавирусной инфекции, если этого потребуют организаторы Олимпийских игр в Токио. Об этом спортсменка заявила в среду, 10 марта.

«Если надо будет, сделаю. Правда, я всё еще не знаю, как они будут проводить Игры», — цитирует Ефимову Sport24.

Олимпиада в японской столице должна была пройти в период с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии коронавируса соревнования перенесли на год: они пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года. При этом название Игр «Токио-2020» сохранено.

Накануне стало известно, что власти Японии не планируют приглашать иностранных болельщиков на летние Олимпийские игры (ОИ) в Токио.

Окончательное решение по вопросу допуска туристов будет принято до конца марта после обсуждения с Международным олимпийским комитетом (МОК). В японском правительстве считают, что приглашать зрителей из-за рубежа на Олимпиаду является рискованным шагом, поскольку люди боятся коронавируса, особенно учитывая появление новых штаммов, которые могут быть более заразными, сообщается на сайте aif.ru.

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова в связи с этим выразила мнение, что отсутствие болельщиков на ОИ не сильно отразится на российских спортсменах, передает RT.