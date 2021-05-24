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Андерграунд переговоров: когда может завершиться реанимация СВПД

В Вене начинается пятый раунд контактов по иранской ядерной сделке
Фото: REUTERS/Leonhard Foeger
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Андерграунд переговоров: когда может завершиться реанимация СВПД
2021-05-24 15:31:18">
2021-05-24 15:31:18
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Участники переговоров по спасению иранской ядерной сделки с оптимизмом смотрят на их грядущий исход. Как сказал «Известиям» представитель Евросоюза — посредника между Тегераном и Вашингтоном — Петер Стано, на переговорах присутствует «дух компромисса», а их четвертый раунд принес значительный прогресс. По оценке российской стороны, пятый раунд, который начинается 25 мая, «может стать финальным». Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил «Известиям», что завершить дискуссии стороны рассчитывают до иранских президентских выборов, которые пройдут 18 июня.

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Сохраняя оптимизм

Евросоюз с оптимизмом смотрит на переговоры о сохранении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), которые проходят в Вене. Как рассказал «Известиям» представитель Еврокомиссии по международным делам и политике безопасности Петер Стано, в ходе интенсивных контактов, особенно во время их четвертого раунда, который завершился 19 мая, «был достигнут существенный прогресс».

— Евросоюз продолжает интенсивную работу над тем, чтобы сохранить СВПД в силе. Мы работаем над тем, чтобы найти точки соприкосновения с целью согласовать итоговый текст, который был бы одобрен всеми участниками СВПД и Соединенными Штатами, — отметил представитель ЕС. — Координатор Совместной комиссии, высокий представитель Жозеп Боррель сохраняет оптимизм насчет достижения договоренностей. Присутствует дух компромисса и приверженности соглашению всех сторон.

Андерграунд переговоров
Фото: Getty Images/Ramin Talaie

По его словам, «переговоры идут в правильном направлении». При этом до сих пор остаются вопросы, которые сторонам предстоит урегулировать, — именно с этой целью делегации встретятся на нынешней неделе, отметил Петер Стано.

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Встречи по возрождению иранской «ядерной сделки» проходят в Вене с 6 апреля. Переговоры идут в рамках Совместной комиссии, которая решает вопросы о реализации СВПД. В нее входят Иран и международные посредники — страны «евротройки» (Великобритания, Германия, Франция), Китай и Россия. Задача нынешних контактов — вернуть в сделку Вашингтон, побудив его отменить санкции в отношении Ирана, и сделать так, чтобы Тегеран вновь стал полностью выполнять свои ядерные обязательства. Другими словами, речь идет об отмене американских рестрикций в обмен на дальнейшее полноценное участие Ирана в СВПД. Для этого были сформированы две экспертные группы, одна из которых отвечает за «американский вопрос», а другая — за «иранский». Параллельно с этим идут непрямые переговоры между Вашингтоном и Тегераном. Именно в этих контактах роль посредника взял на себя Евросоюз.

Другие участники Совместной комиссии нынешний этап переговоров оценивают примерно так же, как и Брюссель. К примеру, страны «евротройки» подчеркнули, что как по ядерным, так и по санкционным вопросам появляются «очертания того, как может выглядеть итоговая сделка». Между тем российская сторона отметила, что «договоренность находится уже в пределах досягаемости». Как рассказал «Известиям» постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, пятый раунд переговоров, который начинается 25 мая, может стать финальным. Точной даты завершения дискуссий дипломат не назвал, однако отметил, что достичь итоговых договоренностей стороны рассчитывают в июне.

Андерграунд переговоров
Полиция стоит у отеля, где проходит заседание Совместной комиссии Совместного всеобъемлющего плана действий

Полиция стоит у отеля, где проходит заседание Совместной комиссии Совместного всеобъемлющего плана действий

Фото: REUTERS/Leonhard Foeger

— По срокам предсказывать невозможно. Мы, так же как и коллеги по СВПД, ориентируемся на то, чтобы переговоры были завершены в ближайшее время — ориентировочно в начале июня или, по крайней мере, до середины июня, чтобы президентские выборы в Иране не создали вокруг переговорного процесса каких-либо проблем. Получится ли это, жизнь покажет, — сказал дипломат «Известиям».

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Всё еще под контролем

Переговоры о восстановлении СВПД длятся уже более полутора месяцев. По словам экспертов, это объясняется дискуссиями вокруг американских ограничений в отношении Ирана.

Вопрос в том, какие санкции будут сняты, — пояснил «Известиям» аналитик Института международных исследований МГИМО Адлан Маргоев. — Там около 1,5 тыс. пунктов, и изначально СВПД их не покрывал целиком. При Дональде Трампе США вернули санкции, которые были отменены Бараком Обамой, и затем наложили новые. Иран требует отмены всех ограничений, которые ввел Трамп. Американская делегация возражает, поскольку часть санкций — например, те, что были введены против КСИР (Корпус стражей исламской революции. — «Известия»), не имеют отношения к ядерной программе.

Андерграунд переговоров

Хасан Роухани

Фото: ТАСС/Zuma
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20 мая президент Ирана Хасан Роухани сообщил, что Вашингтон согласился отменить главные ограничения — «по нефти, продукции нефтехимии, перевозкам и страхованию, а также по Центральному банку Ирана». До этого он говорил, что переговоры в Вене завершатся победой Ирана. В Вашингтоне, в свою очередь, выступают с более сдержанными заявлениями: как сказал 20 мая госсекретарь США Энтони Блинкен, американская сторона «знает, какие санкции надо снять, поскольку они несовместимы со сделкой». «Но еще важнее, что Иран знает, что нужно сделать ему», — отметил дипломат, подчеркнув: Штаты пока не уверены, «готов ли и хочет ли Иран сделать то, что должен».

Помимо ядерных вопросов, у США и стран «евротройки» есть к Тегерану множество претензий по его региональной политике и ракетной программе. Однако, как сказал «Известиям» Михаил Ульянов, на нынешних переговорах эти вопросы не затрагиваются.

— Все участники полностью сконцентрированы на единственной задаче — возвращении «нулевого варианта» СВПД без каких-либо довесков, — подчеркнул дипломат.

Андерграунд переговоров
Комиссия Совместного всеобъемлющого плана действий на заседании в Вене

Комиссия Совместного всеобъемлющего плана действий на заседании в Вене

Фото: Getty Images/Anadolu Agency
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В Еврокомиссии, отвечая на вопрос «Известий», появились ли за полтора месяца на повестке венских встреч еще какие-то вопросы, помимо ядерных и санкционных, также сообщили, что за пределы изначально обозначенной темы встречи не выходят.

— Переговоры всё время были сосредоточены на возможном возвращении Соединенных Штатов в соглашение, отмене санкций и на обеспечении полного и эффективного выполнения СВПД, — подчеркнул Петер Стано.

24 мая, прямо перед началом пятого раунда переговоров, стало известно, что Тегеран и Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) продлили договоренность о мониторинге на иранских ядерных объектах до 24 июня. Предыдущую такую договоренность стороны заключили 21 февраля 2021 года сроком на три месяца. Она была связана с тем, что 23 февраля в Иране вступил в силу закон «Стратегическая мера по отмене санкций», который приостановил действие Дополнительного протокола к Соглашению о гарантиях с МАГАТЭ. Тогда Тегеран отменил доступ международных инспекторов к записям с камер на его ядерных объектах, пообещав уничтожить их, если за три месяца США не снимут с Ирана санкции. Тот факт, что записи с камер будут в сохранности еще на протяжении по меньшей мере одного месяца, подтверждает мысль о том, что закрыть вопрос с восстановлением СВПД стороны хотят именно в этот срок.

Справка «Известий»

Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) был подписан в 2015 году. Его участниками стали Иран, постоянные члены Совбеза ООН (Великобритания, Китай, Россия, США, Франция) и Германия.

Согласно сделке, Тегеран должен был ограничить свои ядерные разработки в обмен на отмену санкций ООН и односторонних ограничений со стороны Евросоюза и США. В частности, Иран обязался в течение 15 лет не обогащать уран до уровня выше 3,67%, хранить не более 300 кг обогащенного урана, не сооружать дополнительные тяжеловодные реакторы, не накапливать тяжелую воду и не разрабатывать ядерное взрывное устройство. В 2018 году США объявили о выходе из СВПД и ввели против Ирана санкции. В ответ на это Тегеран начал, не выходя из сделки, постепенно отказываться от своих обязательств.

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