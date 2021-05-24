Чернышенко заявил о возможности втрое снизить стоимость туров на Камчатку

Стоимость туров на Камчатку может снизиться в три раза благодаря мерам, предпринимаемым в рамках нацпроекта по туризму, сообщил с понедельник, 24 мая, вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на совещании премьер-министра России Михаила Мишустина со своими заместителями.

«Ключевой фактор сдерживания массового туризма на Камчатке — это логистические ограничения и в связи с этим высокая стоимость туров. Общаясь с гражданами на Камчатке, мы выяснили, что только 20% были в Долине гейзеров. Мы делаем сейчас основной фокус на развитие малой авиации, что значительно дешевле в эксплуатации, чем вертолеты, и дает хороший эффект не только для туризма, но и для развития края в целом, да и просто для удобства жителей», — сказал он, добавив, что правительство и руководство края ставят перед собой цель снизить стоимость туров в три раза.

Для реализации задачи, по словам Чернышенко, потребуется модернизация аэродромов с участием частного капитала. Три из примерно 30 планируемых аэропортов будут задействованы уже в этом году, отметил вице-премьер.

«Определен инвестор на поставку новых самолетов, мы переговоры провели в эти дни. Поставка начнется уже в этом году», — рассказал Чернышенко.

Благодаря нацпроекту по туризму на Камчатке будет наращиваться инфраструктура для проживания.

«Задача, которая была поставлена, — это, не нарушая хрупкости экосистемы заповедников, расширить инфраструктуру и увеличить турпоток, при этом учесть и интересы местных граждан, и маломобильных групп населения. В рамках тех инструментов, которые есть в составе нацпроекта по туризму, мы с губернатором края реализуем первоочередные шаги: нарастим имеющуюся инфраструктуру — количество площадок, троп», — заключил вице-премьер.

Президент России Владимир Путин 19 мая подчеркнул, что если правильно организовать инфраструктуру в Долине гейзеров на Камчатке, то туристы не нанесут вреда окружающей среде.

Чернышенко отправился на Камчатку с рабочим визитом, члены правительственной делегации посетили Долину гейзеров, вулканы Узон и Карымский.

20 мая в администрации Кроноцкого заповедника, где находится Долина гейзеров, сообщили, что это место ежегодно посещают около 5,5 тыс. путешественников. При этом добраться до нее можно только вертолетом.

Там предупредили о необходимости аккуратной проработки вопроса о туристической нагрузке заповедника, так как это может привести к деградации экосистемы, изменению поведения диких животных и угрозе жизни самих туристов, например сходу селевых потоков.

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов в свою очередь рассказал о проработке методов по развитию туризма в заповедных зонах полуострова.