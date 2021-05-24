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Дептранс Москвы предупредил о новом способе мошенничества

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Дептранс Москвы предупредил об участившихся случаях мошенничества с владельцами эвакуированных автомобилей.

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Так, к водителям эвакуированных машин подходят незнакомцы с предложением «помочь» вернуть автомобиль за деньги.

«В итоге «помощь» заключается в том, что они просто подвозят автомобилиста до спецстоянки, причем за более высокую цену, чем было бы добраться на такси», — сказано в сообщении дептранса в Telegram в понедельник, 24 мая.

Специалисты призвали автомобилистов быть бдительными и не верить подобным обещаниям, а также напомнили, что посмотреть, на какую спецстоянку увезли машину, владелец может самостоятельно.

Ранее, 14 мая, специалисты рассказали о популярныx способах обманa автомобилистов, которыми пользуются мошенники на дорогаx.

Так, одним из таких способов является инсценировка аварии со сбитым пешеходом, когда мошенник целенаправленно бросается под колеса недалеко от пешеходного перехода, впоследствии вымогая деньги у жертвы.

В подобных случаях необходимо вызывать полицию и «скорую», утверждают эксперты.

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