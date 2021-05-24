Открой табличку: за использование поддельных госномеров хотят наказывать по УК

В Уголовном кодексе может появиться ответственность за умышленное и регулярное использование поддельных госномеров на автомобилях. Как выяснили «Известия», такие поправки в законодательство намерен внести глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Он заявил «Известиям», что существующее наказание за это преступление неэффективно. Во фракциях Госдумы и экспертной среде отнеслись к инициативе неоднозначно. С одной стороны, ужесточать наказание за такой подлог необходимо, с другой — разумнее контролировать выполнение действующих норм.

Печальные последствия

По информации «Известий», в Госдуме готовится законопроект с поправками в ст. 326 УК РФ, вводящий новую меру ответственности за регулярные и умышленные нарушения водителей с использованием поддельных госномеров.

Документом предлагается изменить название статьи. В новой редакции она может звучать таким образом: «Подделка, уничтожение или использование заведомо поддельного или подложного идентификационного номера транспортного средства».

Также в пункт первый этой нормы предлагается добавить подпункт и предусмотреть новую меру ответственности за неоднократное, умышленное управление транспортным средством с использованием заведомо поддельного или подложного государственного регистрационного знака в целях ухода от административной ответственности за несоблюдение правил дорожного движения.

В качестве наказания за это нарушение предлагается ввести обязательные работы на срок до 300 часов либо исправительные работы на срок до одного года.

— В данный момент наказание, которое может получить водитель за использование поддельных номеров без цели совершить преступление, согласно КоАП, — это лишение прав управления автомобилем на срок от шести месяцев до года. Эта мера сегодня не останавливает систематических нарушителей ПДД, которые своим вождением создают опасные для жизни ситуации, причем, как правило, это небедные люди. Именно поэтому в качестве наказания предлагается ввести общественные или исправительные работы. Чтобы не было так: заплатить и забыть, а, работая, подумать. Стричь кусты, убирать кладбища, мести улицы, — пояснил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

В пример он привел недавний случай блогера Эдварда Била, когда по его вине столкнулось сразу пять автомобилей, а водитель одного из них — 40-летняя Мария Артемова — был госпитализирован с тяжелыми травмами. После аварии департамент транспорта Москвы сообщил, что Эдвард Бил с января ездил с поддельными номерами и за это время более 560 раз превысил скорость, не оплатив штрафы.

Как пояснил депутат, именно отсутствие серьезной ответственности побудило его разработать поправки. Сначала он намерен направить их на отзыв в правительство и Верховный суд, а также провести консультации с экспертным сообществом, после чего внести в Госдуму.

В профильном комитете парламента отнеслись к инициативе положительно.

— Эту инициативу совершенно легко можно поддержать, потому что сегодня есть огромное количество граждан, которые используют поддельные номера и уходят от правосудия, совершая грубые нарушения ПДД. Эти люди плевали и чихали на других участников дорожного движения и могут позволить себе на дороге все, что угодно. Поэтому я полностью поддерживаю это предложение, — заявил «Известиям» зампред комитета по транспорту и строительству Александр Старовойтов.

Как выясняли «Известия», купить такой номер в интернете сегодня не очень сложно. Цена за услугу может составить всего 1 тыс. рублей.

Жестче контролировать

Во фракциях к инициативе отнеслись по-разному.

— Лично мне кажется, что это избыточное уголовное наказание, нельзя постоянно все ужесточать. Надо руководствоваться Административным кодексом, просто эти нормы должны работать, нужно жестко контролировать их исполнение, чтобы наказание было неотвратимым, — пояснил «Известиям» первый зампред фракции «Справедливая Россия» Михаил Емельянов.

В КПРФ считают, что ужесточать ответственность за это правонарушение надо, но при этом ограничиться мерами КоАП, например сделав большой штраф. Впрочем, от более подробных оценок инициативы в партии воздержались, предложив дождаться ее внесения.

В «Единой России» также воздержались от комментариев законопроекта, пока он не поступит в Госдуму.

Координатор движения «Общество синих ведерок» Петр Шкуматов поддержал намерение ввести за управление машины с поддельными номерами наказание в виде общественных и исправительных работ. Однако, по его мнению, вносить его нужно не в Уголовный кодекс, а в КоАП.

— Мне кажется, что уголовная ответственность будет излишней. А вот в КоАП можно внести поправку наказания об исправительных работах. На мой взгляд, это более эффективная мера, чем штраф или временное лишение права управления автомобилем. Например, за первое такое нарушение можно наказывать 20 часами, а за регулярное — до 200, — пояснил он «Известиям».

По его мнению, проблема поддельных номеров в России существует, но это не очень распространенное явление.

Глава политической экспертной группы Константин Калачев, напротив, считает, что сегодня наказание за это преступление очень маленькое, поэтому ужесточать нормы надо и это будет поддержано обществом. По его словам, случаи, когда автовладельцы пытаются скрыть номера, например замазывая их грязью или другими способами, очень распространены. По его словам, ни в чем не повинные люди, которые сталкиваются с такими водителями, попадая по их вине в ДТП, страдать не должны. Поэтому ужесточение необходимо, уверен эксперт.