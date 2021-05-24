Международная организация гражданской авиации (ИКАО) получила запрос на приостановку полетов над Белоруссией. Об этом в понедельник, 24 мая, сообщает агентство Reuters.

Накануне самолет авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс, экстренно сел в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании. Сообщение не подтвердилось.

На борту самолета был экс-главред признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. После посадки самолета его задержали. Следственный комитет республики возбудил уголовное дело по факту ложного сообщения о минировании воздушного судна.

Страны Запада резко раскритиковали Минск, ЕС обещал рассмотреть вариант введения санкций в отношении белорусских властей. В частности, Литва заявила о намерении работать с другими странами над закрытием белорусского неба для международных рейсов. Латвийская авиакомпания airBaltic отказалась проводить полеты над территорией Белоруссии.

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