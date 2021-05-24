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В Госдуме оценили сообщения о планах СССР передать Японии часть Курил

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Для современных отношений Японии и России не играют роли проекты договоров руководства СССР относительно Курильских островов, заявил «Известиям» член комитета Госдумы по международным отношениям Антон Морозов в понедельник, 24 мая.

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Накануне японское агентство Kyodo News опубликовало документы, в которых говорится, что СССР якобы намеревался передать два из четырех спорных островов у Хоккайдо в ответ на улучшение китайско-японских отношений.

«Какие бы ни были планы руководства СССР, и какие бы проекты договоров с Японией не обсуждались в те времена, сейчас у нас принята поправка в Конституцию, по которой отчуждение территорий от РФ невозможно», — сказал депутат.

Поэтому диалог с Японией может идти лишь о развитии добрососедских взаимоотношений, о выстраивании конструктивного взаимодействия и сотрудничестве, в том числе, в экономической сфере, заключил Антон Морозов.

В публикации отмечается, что политбюро ЦК Коммунистической партии Советского Союза рассматривало меры по улучшению отношений с Японией 3 августа 1972 года. В частности, был составлен проект мирного договора.

Однако Япония и Советский Союз не смогли прийти к соглашению из-за того, что Токио настаивал на возвращении всех четырех островов. Проект мирного договора также не был представлен во время визита на тот момент премьер-министра Какуэя Танака в Москву в октябре 1973 года.

По итогам Второй мировой войны Россия и Япония так и не заключили мирный договор из-за притязаний Токио на «северные территории», хотя по итогам войны они перешли СССР.

В начале февраля текущего года премьер-министр Японии Есихидэ Суга заявил, что отсутствие мирного договора с Россией и нерешенный вопрос «северных территорий», как в Японии называют российские острова Кунашир, Итуруп, Шикотан и ряд территорий Малой Курильской гряды, вызывают глубокое сожаление.

В марте Суга сообщил, что Токио готово к продолжению переговоров с Москвой по принадлежности Южных Курил на основании советско-японской совместной декларации 1956 года. По словам завкафедрой востоковедения МГИМО, председателя межрегиональной общественной организации «Ассоциация японоведов» Дмитрия Стрельцова, такое заявление связано с попыткой интенсифицировать политические контакты с Россией.

В Кремле подтвердили интерес к данному диалогу с Японией.

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