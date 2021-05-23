Kyodo сообщило о намерении СССР решить вопрос мирного договора с Японией

Советский Союз стремился урегулировать территориальный спор с Японией в 1972 году, намереваясь передать два из четырех спорных островов у Хоккайдо в ответ на улучшение китайско-японских отношений. Об этом свидетельствуют рассекреченные документы, обнародованные Kyodo News.

Таким образом, стало известно, что опасения Советского Союза в отношении нормализации дипломатических отношений между Китаем и Японией побудили страну к разрешению территориального спора с Токио и намерению заключить послевоенный мирный договор, считают эксперты.

В соответствии с рассекреченными документами, Политбюро ЦК Коммунистической партии Советского Союза рассматривало меры по улучшению отношений с Японией 3 августа 1972 года. В частности, был составлен проект мирного договора.

Однако Япония и Советский Союз не смогли прийти к соглашению из-за того, что Токио настаивал на возвращении всех четырех островов. Проект мирного договора также не был представлен во время визита на тот момент премьер-министра Какуэя Танака в Москву в октябре 1973 года.

Согласно документам, СССР стало известно о намерении Китая осложнить любое улучшение отношений между Японией и Советским Союзом, поскольку Пекин стремился нормализовать дипломатические отношения с Токио.

Политбюро, рассматривая подписание мирного договора с Японией как один из главных приоритетов своей дипломатической повестки дня, приняло стратегию переговоров на основе возвращения Токио двух небольших островков.

Вместе с тем требование Японии о возвращении двух более крупных островов, Кунасири и Эторофу, было отклонено.

Обнародованные сведения показали, что Советский Союз четко осознавал необходимость демаркации границы с Японией посредством мирного договора.

27 апреля стало известно, что японское правительство продолжит консультации с Россией на основе своей базовой позиции, которая сводится к решению вопроса о принадлежности ряда Курильских островов. Впоследствии также Токио планирует подписание мирного договора, говорится в докладе МИДа страны «Синяя книга» за 2021 год.

Ранее в марте премьер-министр страны Есихидэ Суга сообщил, что Япония готова к продолжению переговоров с Россией по принадлежности Южных Курил на основании советско-японской совместной декларации 1956 года. По словам завкафедрой востоковедения МГИМО, председателя межрегиональной общественной организации «Ассоциация японоведов» Дмитрия Стрельцова, такое заявление связано с попыткой интенсифицировать политические контакты с Россией.

В Кремле подтвердили интерес к данному диалогу с Японией.

В начале февраля премьер-министр Японии заявил, что отсутствие мирного договора с Россией и нерешенный вопрос «северных территорий», как в Японии называют российские острова Кунашир, Итуруп, Шикотан и ряд территорий Малой Курильской гряды, вызывают глубокое сожаление.

По итогам Второй мировой войны Россия и Япония так и не заключили мирный договор из-за притязаний Токио на «северные территории», хотя по итогам войны они перешли СССР.