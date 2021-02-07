Премьер Японии выразил сожаление об отсутствии мирного договора с РФ

Отсутствие мирного договора с Россией и нерешенный вопрос «северных территорий», как в Японии называют российские острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и ряд территорий Малой Курильской гряды, вызывают глубокое сожаление. Об этом 7 февраля заявил премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга в видеообращении к ежегодному общенациональному съезду за «возвращение северных территорий».

Как он напомнил, ситуация, когда после Второй мировой войны прошло 75 лет, но проблема территорий не решена, а страны не заключили мирный договор, вызывает большое сожаление.

«В сентябре прошлого года, вскоре после того, как я стал премьер-министром, мы провели с президентом (России Владимиром) Путиным телефонный разговор и договорились о продолжении диалога в том числе и о заключении мирного договора», — цитирует Сугу «РИА Новости».

По словам премьера Японии, проведение съезда, несмотря на эпидемию коронавируса, «несет глубокий смысл».

Съезд проходит ежегодно в так называемый День северных территорий, который отмечается в Японии 7 февраля. В нем традиционно принимают участие премьер-министр, глава МИД и другие члены правительства. В этом году из-за эпидемии коронавируса решено проводить съезд без гостей в зале, в режиме онлайн.

Как напоминает «Газета.ру», избранный в 2020 году председателем правящей в Японии Либерально-демократической партии Есихидэ Суга заявлял, что продолжит обсуждать с Россией вопрос принадлежности островов южной части Курил.

По итогам Второй мировой войны Россия и Япония так и не подписали мирный договор из-за притязаний Токио на острова Кунашир, Итуруп, Шикотан и ряд территорий Малой Курильской гряды. Япония продолжает их считать своими северными территориями, хотя по итогам войны они перешли СССР.