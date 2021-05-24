Лавров указал на готовность России реагировать на недружественные шаги ЕС

Россия и впредь будет реагировать на провокации и недружественные шаги Евросоюза жестко, но соразмерно. Об этом 24 мая заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Он подчеркнул, что линия Евросоюза на сдерживание России усиливается.

«Продолжается неприкрытое вмешательство во внутренние дела нашей страны, как, например, в ситуации вокруг Алексея Навального. Расширяются односторонние санкции против российских граждан и юридических лиц. Тиражируются голословные обвинения в наш адрес», — заявил Лавров в интервью газете «Аргументы и факты».

По его словам, последней «новеллой» стало выдвижение Евросоюзом новой триады принципов отношений с Россией, на первое место выведены «отпор» и «сдерживание» РФ. А третий принцип — «взаимодействие» — ограничен исключительно «интересующими ЕС темами». «Возникает вопрос: неужели в Брюсселе всерьез рассчитывают вывести отношения из тупика, применяя подобную заведомо конфронтационную схему? Коллеги должны четко осознавать, что «игры в одни ворота» не будет. Санкциями и угрозами Россию не испугаешь», — добавил министр.

Глава российского МИДа подчеркнул, что ЕС «собственноручно обрушил архитектуру взаимодействия» с РФ. «Наши отношения с Евросоюзом сведены к минимуму. В 2014 году, действуя под давлением США, что открыто признали тогда сами американцы, Брюссель собственноручно обрушил создававшуюся на протяжении двух десятилетий архитектуру взаимодействия», — пояснил Лавров, отметив, что Россия всегда последовательно пыталась выводить Евросоюз на взаимовыгодное сотрудничество в сферах сопрягающихся интересов, однако многие из предложений российской стороны были «положены евробюрократией под сукно».

Ранее, 21 мая, в ЕС заявили о стремлении к стабильным отношениям с Россией. По словам источника, Евросоюз продолжит придерживаться пяти принципов в отношениях с российской стороной, которые были установлены в 2016 году. В них входит полное исполнение минских договоренностей по Украине, укрепление сотрудничества с восточными партнерами Евросоюза, обеспечение энергетической безопасности ЕС, развитие европейско-российского сотрудничества по международным вопросам, представляющим интерес для Евросоюза, а также поддержка гражданского общества в России и связей между народами РФ и ЕС.

В тот же день Сергей Лавров заявил, что РФ готова дружить с Западом только с чувством собственного достоинства. По его словам, Россия не сможет двигаться к дружбе, игнорируя собственные традиции.

16 мая в Европарламенте создали проект доклада, который определяет главные принципы отношений с Россией. Согласно его тексту, европейские политики считают, что в стране должно быть построено «демократическое общество», способное противостоять «русскоязычной пропаганде». При этом отмечалось, что в случае если Россия продолжит якобы агрессивные действия, то Брюсселю стоит задуматься об отключении страны от платежной системы SWIFT.

В конце апреля Боррель заявлял, что, несмотря на разногласия с российской стороной, ЕС необходимо оставлять каналы для диалога с ней открытыми. По его словам, отношения с РФ в настоящий момент находятся на исторически низком уровне.