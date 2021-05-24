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Лавров указал на готовность России реагировать на недружественные шаги ЕС

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Россия и впредь будет реагировать на провокации и недружественные шаги Евросоюза жестко, но соразмерно. Об этом 24 мая заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

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Он подчеркнул, что линия Евросоюза на сдерживание России усиливается.

«Продолжается неприкрытое вмешательство во внутренние дела нашей страны, как, например, в ситуации вокруг Алексея Навального. Расширяются односторонние санкции против российских граждан и юридических лиц. Тиражируются голословные обвинения в наш адрес», — заявил Лавров в интервью газете «Аргументы и факты».

По его словам, последней «новеллой» стало выдвижение Евросоюзом новой триады принципов отношений с Россией, на первое место выведены «отпор» и «сдерживание» РФ. А третий принцип — «взаимодействие» — ограничен исключительно «интересующими ЕС темами». «Возникает вопрос: неужели в Брюсселе всерьез рассчитывают вывести отношения из тупика, применяя подобную заведомо конфронтационную схему? Коллеги должны четко осознавать, что «игры в одни ворота» не будет. Санкциями и угрозами Россию не испугаешь», — добавил министр.

Глава российского МИДа подчеркнул, что ЕС «собственноручно обрушил архитектуру взаимодействия» с РФ. «Наши отношения с Евросоюзом сведены к минимуму. В 2014 году, действуя под давлением США, что открыто признали тогда сами американцы, Брюссель собственноручно обрушил создававшуюся на протяжении двух десятилетий архитектуру взаимодействия», — пояснил Лавров, отметив, что Россия всегда последовательно пыталась выводить Евросоюз на взаимовыгодное сотрудничество в сферах сопрягающихся интересов, однако многие из предложений российской стороны были «положены евробюрократией под сукно».

Ранее, 21 мая, в ЕС заявили о стремлении к стабильным отношениям с Россией. По словам источника, Евросоюз продолжит придерживаться пяти принципов в отношениях с российской стороной, которые были установлены в 2016 году. В них входит полное исполнение минских договоренностей по Украине, укрепление сотрудничества с восточными партнерами Евросоюза, обеспечение энергетической безопасности ЕС, развитие европейско-российского сотрудничества по международным вопросам, представляющим интерес для Евросоюза, а также поддержка гражданского общества в России и связей между народами РФ и ЕС.

В тот же день Сергей Лавров заявил, что РФ готова дружить с Западом только с чувством собственного достоинства. По его словам, Россия не сможет двигаться к дружбе, игнорируя собственные традиции.

16 мая в Европарламенте создали проект доклада, который определяет главные принципы отношений с Россией. Согласно его тексту, европейские политики считают, что в стране должно быть построено «демократическое общество», способное противостоять «русскоязычной пропаганде». При этом отмечалось, что в случае если Россия продолжит якобы агрессивные действия, то Брюсселю стоит задуматься об отключении страны от платежной системы SWIFT.

В конце апреля Боррель заявлял, что, несмотря на разногласия с российской стороной, ЕС необходимо оставлять каналы для диалога с ней открытыми. По его словам, отношения с РФ в настоящий момент находятся на исторически низком уровне.

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