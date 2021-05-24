Более 10 млн россиян полностью привились от COVID-19

Глава Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Василий Акимкин сообщил в понедельник, 24 мая, что в России вакцинировались более 10 млн человек.

«Привито полностью более 10 млн человек, сделано общее количество прививок — более 25 млн соответственно», — сказал он на международном конгрессе по инфекционным болезням.

В стране за минувшие сутки выявлено 8406 новых случаев COVID-19. Больше всего случаев заболевания зарегистрировано в Москве (2487), Санкт-Петербурге (851) и Московской области (766).

Ранее в этот день спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что избежать третьей волны COVID-19 можно только благодаря осознанности граждан и их желанию сделать прививку.

23 мая зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев сообщил, что коллективный иммунитет к COVID-19 в России может сформироваться при добровольной вакцинации. Он пояснил, что защита от коронавируса, по мнению большинства ученых, не будет пожизненной, поэтому будут необходимы регулярные прививки.

В настоящее время в России проходит масштабная вакцинация от COVID-19, она началась 18 января. Прививку делают бесплатно всем желающим на добровольной основе.

На данный момент в стране зарегистрированы четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

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