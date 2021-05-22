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«Вектор» запланировал подать заявку в ВОЗ на одобрение вакцины «ЭпиВакКорона»
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«Вектор» запланировал подать заявку в ВОЗ на одобрение вакцины «ЭпиВакКорона»

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Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» намерен подать заявку в ВОЗ на одобрение вакцины «ЭпиВакКорона». Об этом в субботу, 22 мая, сообщил директор центра Ринат Максютов.

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«Вектор» планирует подавать заявку на одобрение вакцины в ВОЗ. Но это напрямую привязано к вопросу экспорта вакцины. А сейчас для нас является приоритетным удовлетворение внутреннего спроса, защита населения РФ. Поэтому в настоящее время этот вопрос не столь актуален», — заявил Максютов в интервью ТАСС.

Специалист добавил, что спрос на данную вакцину остается очень высоким. У «Вектора» уже более 100 заявок из-за рубежа от различных стран и организаций с просьбами о поставке вакцины или осуществлении трансферта технологий, отметил директор центра.

Препарат под названием «ЭпиВакКорона», разработанный научным центром «Вектор», стал второй вакциной от коронавируса, получившей регистрацию в России. Это произошло 14 октября 2020 года.

20 мая глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о том, что вакцины от COVID-19 отечественного производства способны защитить от всех штаммов коронавирусной инфекции.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова в конце апреля высказала мнение, что коллективный иммунитет к коронавирусу в стране может быть сформирован в сентябре. В то же время она отметила, что всё будет зависеть от интенсивности кампании по вакцинации.

Масштабная вакцинация населения от коронавирусной инфекции стартовала в России 18 января. Прививку делают бесплатно всем желающим. Эксперты неоднократно отмечали, что вакцинация позволит скорее сформировать коллективный иммунитет и победить пандемию.

В настоящее время в стране зарегистрировано четыре вакцины от COVID-19: «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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