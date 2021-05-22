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Более 25 тыс. человек стали победителями проектов «Россия — страна возможностей»

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С момента создания платформы «Россия — страна возможностей» победителями ее проектов стали более 25 тыс. человек. Об этом 22 мая в ходе Российского интернет-форума сообщил генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.

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«Больше 25 тыс. человек — это те, кто за все эти годы победил в тех или иных проектах и смогли получить новые возможности», — сказал Комиссаров, добавив, что в общей сложности в проектах платформы приняли участие более 5 млн человек, из них — более 1 млн школьников и около 3 млн студентов.

В настоящий момент, отметил Комиссаров, платформа объединяет 26 проектов.

Платформа «Россия — страна возможностей», объединяющая образовательные, кадровые, социальные проекты по самореализации, была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента России Владимира Путина.

Заявки на участие в одном из флагманских проектов платформы — «Лидеры России» — подали граждане 127 стран, зарегистрировались более 173 тыс. человек. Победители конкурса получают премию в размере 1 млн рублей и наставника из числа лучших управленцев РФ.

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