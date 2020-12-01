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Новаторские проекты, инновации и совместное решение проблем

Годы научно-технического сотрудничества выведут отношения Китая и России на новый уровень
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Председатель КНР Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин 26 августа 2020 года поздравили друг друга с открытием китайско-российских Годов научно-технического и инновационного сотрудничества. Научные и технологические коллективы двух стран используют эти годы, чтобы благодаря конкурсам, совместным исследованиям, занятиям в университетах и другим проектам вывести китайско-российские отношения на более высокий уровень.

Взаимодополняющие преимущества

Китайские и российские исследователи разрабатывают материалы для изготовления дешёвых водородных энергетических батарей, которые отличаются большей эффективностью и безопасностью для экологии. Во время работы такие батареи выделяют только воду или пар.

С российской стороны над проектом трудятся исследователи из Самарского национального исследовательского университета им. академика С.П. Королёва, которые занимаются разработкой и проверкой эффективности неплатиновых катализаторов. А с китайской стороны специалисты Пекинского химико-технологического университета проводят эксперименты, теоретические расчёты и производят ионообменные мембраны для топливных элементов.

Китай и Россия часто взаимодействуют в сфере технологических инноваций. Российская и Китайская академии наук подписали дорожную карту сотрудничества в разных областях, среди которых исследования глубоководных ресурсов, геоинформационных систем, нейробиологии и другие. Одним из результатов сотрудничества является открытая в Шанхае совместная лазерная лаборатория.

Ранее президент РАН Александр Сергеев заявлял, что учёные двух стран имеют свои преимущества и дополняют друг друга в этом.

Совместная подготовка талантов

В начале июля этого года был официально создан китайско-российский математический центр с участием МГУ и Пекинского университета. Этот центр объединит сильные стороны университетов и исследовательских институтов Китая и России для создания математического института мирового уровня. На церемонии открытия ректоры университетов заявили, что создание центра станет важной вехой в академическом сотрудничестве МГУ и Пекинского университета и повысит мощь научно-технических инноваций двух стран.

Научное и академическое сотрудничество стало важной силой в китайско-российских отношениях. В июне состоялась церемония закладки фундамента кампуса, построенного совместно Харбинским технологическим институтом и Санкт-Петербургским национальным исследовательским университетом информационных технологий, механики и оптики (ИТМО). Чанчуньский технологический университет и ИТМО совместно запустили программу обучения на степень магистра в области оптической инженерии. С момента своего создания Университет МГУ — ППИ в Шэньчжэне стремится развивать таланты для китайско-российского стратегического сотрудничества.

Благодаря совместной, в том числе научной, работе университетов подготовка китайских и российских научно-исследовательских кадров дала плодотворные результаты. Генеральный консул РФ в Харбине Владимир Ощепков заявил, что совместная российско-китайская образовательная программа поможет воспитать и собрать новое поколение специалистов в различных областях.

Идти рука об руку

В этом году эпидемия коронавируса распространилась по всему миру, эксперты из Китая и России поддерживают тесные контакты по борьбе с инфекцией. Когда в Китае разразилась эпидемия, Россия стала первой страной в мире, которая отправила в Китай гуманитарную помощь. И когда РФ оказалась перед вызовом COVID-19, Китай также оказал ей большую поддержку.

На недавнем симпозиуме Института микробиологии Академии наук Китая более 30 экспертов обеих стран обсудили разработку вакцин, клинические испытания и скрининги противовирусных препаратов.

26 августа в ходе церемонии открытия Годов китайско-российского научно-технического и инновационного сотрудничества был подписан меморандум о совместной лаборатории по исследованиям COVID-19. Национальный фонд естественных наук Китая и Российский фонд фундаментальных исследований наладили сотрудничество, и в настоящее время готовится предложение о поддержке совместных исследований новых проектов, связанных с коронавирусом.

При участии профильных государственных структур России и Китая были запущены десятки проектов научно-технического сотрудничества, включая испытания реагентов, медицинского оборудования и устройств. Российский научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» наладил сотрудничество с биотехнологическим центром Министерства науки и технологий Китая.

Руководитель лаборатории геномной инженерии Московского физико-технического института (МФТИ) Павел Волчков сказал, что в настоящее время лаборатория сотрудничает с экспертами-генетиками из Гуанчжоуского института биомедицины и здравоохранения Китайской академии наук для изучения новых технологий, сочетающих клеточную терапию и редактирование генома. Китайские учёные делятся противоэпидемическим опытом, активно помогают международному сообществу в борьбе с эпидемией. Дальнейшая совместная работа научно-исследовательских учреждений может помочь решению целого ряда проблем, связанных с новым коронавирусом.

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