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В GAZFIGHT назвали причину изменений в карде турнира Басты

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Спортивный директор организации GAZFIGHT Алексей Титов обосновал изменения в основном карде боксерского турнира, который пройдет вечером 21 мая в баскетбольном центре «Химки».

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Изначально предполагалось, что в одном из поединков пройдет состязание Артема Оганесяна и боксера из Венесуэлы Хуана Руиса. Однако противник российского спортсмена не смог приехать в страну, так как своевременно не поменял паспорт.

«У нас изначально под Оганесяна планировался венесуэлец Руис, но у него 1 мая закончился паспорт. Мы об этом вопросе были в курсе. Он, конечно, заранее его начал менять и должен был поменять до вылета. У него было комфортно времени. Это чисто «латиносовская тема». Ему каждый день говорили: «завтра, завтра, завтра». Дошло до такого момента, что мы уже не могли ждать, мы поставили дедлайн, и у нас параллельно была замена на аргентинца Масиеля», — цитирует РЕН ТВ Титова.

Когда крайние сроки, поставленные перед Руисом, истекли, боксер из Аргентины Хавьер Франсиско Масиель прислал организаторам турнира фотографию, подтверждающую, что он весит 73,5 кг. Однако по приезде в Россию спортсмен показал результат на 4 кг больше, из-за чего Оганесяну в итоге пришлось отказаться от участия в турнире.

«Ему купили билет, он вылетел. У него был длинный перелет, двое суток он летел из Буэнос-Арейса в Стамбул, потом в Стокгольм. По прилете в Москву его взвесили — он был 77,600, а должен был весить 71,500. Оганесян ни в какую не согласился с таким большим перевесом боксировать. Его команда отказалась — эту пару пришлось снять», — рассказал спортивный директор GAZFIGHT.

В результате организаторы приняли решение, в соответствии с которым заглавным боем андеркарта станет поединок, в котором встретятся Василий Войцеховский и Кабиру Товалави.

В этот же день боксер Олег Мисюра одержал победу техническим нокаутом над Баталом Чежией в рамках турнира GAZFIGHT. Таким образом, спортсмен стал новым чемпионом России во втором среднем весе. В третьем раунде Чежия оказался в нокдауне, но поднялся. Мисюра зажал противника возле канатов и дважды ударил его в корпус, после этого Чежия уже не мог продолжать бой.

Турнир стартовал 21 мая. В рамках мероприятия пройдет первый в мире поединок в весовой категории бриджервейт (от 90,7 кг до 101,6 кг). Российские боксеры Дмитрий Кудряшов и Евгений Романов сразятся за серебряный пояс WBC.

По словам супервайзера поединка, члена совета управления WBC (Всемирного боксерского совета) Елены Семенишиной, пояс WBC Silver, за который будут биться спортсмены, является одним из самых важных в иерархии WBC. Она подчеркнула, что после того, как будет объявлен победитель поединка, он встретится на ринге уже за титул чемпиона мира.

Прямую трансляцию будет вести телеканал РЕН ТВ. Она начнется 21 мая в 23:00 мск.

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