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Боксер Мисюра стал новым чемпионом России во втором среднем весе

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Боксер Олег Мисюра одержал победу техническим нокаутом над Баталом Чежией в рамках турнира GAZFIGHT 21 мая. Таким образом, спортсмен стал новым чемпионом России во втором среднем весе.

В третьем раунде Чежия оказался в нокдауне, но поднялся. Мисюра зажал противника возле канатов и дважды ударил его в корпус, после этого Чежия уже не мог продолжать бой.

«Я знал, что выиграю, я готовился и всю работу сделал в зале уже, я ехал сюда ставить точку. Стараюсь заканчивать свои бои раньше, стремился его нокаутировать. Посмотрел пару боев оппонента, мне этого хватило, чтобы понимать, что он умеет. Я делал свою работу», — отметил Мисюра по окончании поединка.

Турнир стартовал 21 мая. В рамках мероприятия пройдет первый в мире поединок в весовой категории бриджервейт (от 90,7 кг до 101,6 кг). Российские боксеры Дмитрий Кудряшов и Евгений Романов сразятся за серебряный пояс WBC.

По словам супервайзера поединка, члена совета управления WBC (Всемирного боксерского совета) Елены Семенишиной, пояс WBC Silver, за который будут биться спортсмены, является одним из самых важных в иерархии WBC. Она подчеркнула, что после того, как будет объявлен победитель поединка, он встретится на ринге уже за титул чемпиона мира.

Прямую трансляцию будет вести телеканал РЕН ТВ. Она начнется 21 мая в 23:00 мск.

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