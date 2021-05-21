Супервайзер боя Кудряшова и Романова рассказала о значимости поединка

Член совета управления WBC (Всемирного боксерского совета), супервайзер поединка между боксерами Дмитрием Кудряшовым и Евгением Романовым Елена Семенишина рассказала, почему нельзя пропустить этот бой и что можно от него ожидать.

Она отметила, что пояс WBC Silver, за который будут биться Кудряшов и Романов, является одним из самых важных в иерархии WBC. Семенишина подчеркнула, что, после того как будет объявлен победитель поединка, он встретится на ринге уже за титул чемпиона мира. Соперником российского боксера может оказаться либо Оскар Ривас, либо Брайант Дженнингс.

«Дженнингс против Риваса. С победителем этого поединка и встретится либо Кудряшов, либо Романов. Это очень высокий уровень. Представьте себе, что ребята находятся всего на один шаг за звание чемпиона мира. То, что произойдет 21 мая, станет решающим в карьере для одного из боксеров, потому что уже свой следующий бой он будет боксировать за звание чемпиона мира по версии WBO — одной из самых важных версий в мире, чемпионами которой становились самые величайшие боксеры человечества», — отметила она в интервью телеканалу РЕН ТВ в пятницу, 21 мая.

Семенишина подчеркнула, что такой шанс на будущий бой за титул чемпиона мира выпадает далеко не каждому боксеру. По словам члена совета WBC, Романову и Кудряшову необходимо достойно провести предстоящий поединок.

«Я супервайзер этого боя, поэтому в функцию супервайзера входит, помимо внесения самого результата, вручение самого пояса. Морально я уже готова, что тот, кто лучше, получит этот пояс», — добавила она.

Кроме того, Семенишина также сообщила, что к судейству боя привлечены не только российские специалисты, но и зарубежные. Именно поэтому, по ее словам, поединок будет оценивать «совершенно нейтральная судейская коллегия».

«Мы ожидаем, что результат будет единогласным», — заключила супервайзер.

В баскетбольном центре «Химки» в настоящее время идут последние приготовления к боксерскому турниру промоушена GAZFIGHT. Зрителями поединка Кудряшова и Романова станут около 2 тыс. человек.

В рамках турнира пройдет первый в мире поединок в весовой категории бриджервейт (от 90,7 кг до 101,6 кг).

Прямую трансляцию будет вести телеканал РЕН ТВ. Она начнется 21 мая в 23:00 мск.