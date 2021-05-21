Организаторы рассказали о подготовке к турниру GAZFIGHT

В баскетбольном центре «Химки» идут последние приготовления к боксерскому турниру промоушена GAZFIGHT, который пройдет в пятницу, 21 мая. Зрителями мероприятия станут около 2 тыс. человек, пишет РЕН ТВ.

Более 300 человек работают над установкой ринга, корректируют высоту и наклон трибун, настраивают музыкальное оборудование. Билеты на турнир были раскуплены неделю назад.

«У нас проходит бой, после боя у нас сразу же выходит на сцену артист, работает музыкальный номер, чтобы именно темп мероприятия спортивного не потерять при этом», — рассказал гендиректор творческого объединения GAZGOLDER Николай Дуксин.

По признанию владельца промоушена российского рэпера Басты, данный турнир для него новый раунд в карьере.

«Для меня бокс — ежедневная приятная тяжелая работа над самим собой. Если мне что-то очень нравится, я пытаюсь в этом чего-то добиться для себя и победить собственную лень, неумение, старость, слабость», — заявил исполнитель.

В рамках турнира пройдет первый в мире поединок в весовой категории бриджервейт (от 90,7 кг до 101,6 кг). Российские боксеры Дмитрий Кудряшов и Евгений Романов сразятся за серебряный пояс WBC.

Прямую трансляцию будет вести телеканал РЕН ТВ. Она начнется 21 мая в 23:00 мск.