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В Нижнем Новгороде арестовали похитившего шестилетнего мальчика мужчину

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Суд в Нижнем Новгороде арестовал 35-летнего мужчину, который забрал с детской площадки шестилетнего мальчика и незаконно удерживал его. Об этом в пятницу, 21 мая, сообщается на сайте Следственного управления регионального главка СК России.

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«Судом удовлетворено ходатайство… об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении 35-летнего мужчины, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «д» ч. 2 ст. 127 УК России («Незаконное лишение свободы в отношении заведомо несовершеннолетнего»)», — говорится в тексте.

Обвиняемый дал признательные показания, передает RT.

По данным СМИ, речь идет о бездомном Павле Соколове. 18 мая мужчина рассказал, что хотел начать новую жизнь и обзавестись семьей, и мальчик должен был стать его сыном.

Кроме того, он заявил, что не планировал возвращать ребенка родителям, а хотел отвезти его в деревню, сообщается на сайте 360tv.ru. При этом документов и дома у мужчины нет, в последнее время он жил на вокзале. Известно, что в Нижний Новгород он приехал из Екатеринбурга, там он поставлен на учет в психоневрологическом диспансере.

В тот же день, 18 мая, пропавший мальчик был найден живым. Следователи при осмотре ребенка видимых телесных повреждений у него не обнаружили.

По словам соседей, в семье не уделяли должного внимания воспитанию мальчика, поэтому он не осознавал, что уходить с незнакомыми людьми опасно.

Мать ребенка признала вину в том, что отпустила его одного далеко от дома, и пообещала в будущем лучше следить за сыном. Однако за ненадлежащее исполнение обязанностей ее могут лишить родительских прав.

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