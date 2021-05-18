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Похитивший мальчика в Нижнем Новгороде объяснил мотивы поступка

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Мужчина, который похитил мальчика в Нижнем Новгороде, рассказал мотивы своего поступка. Об этом во вторник, 18 мая, сообщает телеканал РЕН ТВ.

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По словам 35-летнего бездомного Павла Соколова, он хотел начать новую жизнь и обзавестись семьей, школьник же должен был стать его сыном.

Кроме того, он заявил, что не намерен был возвращать ребенка родителям, хотел отвезти его в деревню. При этом документов и дома у мужчины, как уточняется, нет, в последнее время он жил на вокзале. Известно, что в Нижний Новгород он приехал из Екатеринбурга, там он поставлен на учет в психоневрологическом диспансере.

По словам соседей, в семье не уделяли должного внимания воспитанию мальчика, поэтому он не осознавал, что уходить с незнакомыми людьми опасно.

Мать ребенка признала вину в том, что отпустила его одного далеко от дома, и пообещала в будущем лучше следить за сыном. Однако за ненадлежащее исполнение обязанностей ее могут лишить родительских прав.

Ранее, во вторник, сообщалось, что пропавший в Нижнем Новгороде шестилетний мальчик был найден живым. Следователи СК при осмотре ребенка видимых телесных повреждений у него не обнаружили.

На данный момент следователи ведомства занимаются выяснением обстоятельств случившегося, а также устанавливают, не подвергся ли ребенок каким-либо противоправным действиям.

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