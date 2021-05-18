Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
В раде заявили о плане США втянуть РФ в войну с Украиной и Европой
Мир
Путин и Си Цзиньпин 19 мая откроют строительство объекта атомной энергетики
Политика
Трутнев согласился с необходимостью отставки мэра Владивостока Гуменюка
Общество
Умерла автор детективных романов Екатерина Вильмонт
Мир
В Китае оценили решение США о выводе войск из Афганистана
Общество
В Иркутске раскрыли картельный сговор при ремонте дорог на 840 млн рублей
Общество
Синоптики рассказали о погоде в Москве 18 мая
Общество
Российские школьники назвали желаемые сферы работы
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП под Красноярском

Пропавшего в Нижнем Новгороде шестилетнего мальчика нашли живым

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пропавший в Нижнем Новгороде шестилетний мальчик был найден живым. Об этом сообщается на странице поисково-спасательного центра «Рысь» в соцсети «ВКонтакте».

Эту информацию подтвердили сотрудники СУ Следственного комитета (СК) РФ по Нижегородской области. Как сообщает пресс-служба ведомства, ребенок был обнаружен в Сормовском районе гуляющим вдоль дороги с 35-летним мужчиной.

«Следователи СК при осмотре ребенка видимых телесных повреждений у него не обнаружили. Предварительно, всё это время мальчик находился с 35-летним мужчиной, зафиксированным на камерах видеонаблюдения, с которым весь день гулял по городу Нижнему Новгороду», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте регионального СК.

На данный момент следователи ведомства занимаются выяснением обстоятельств случившегося, а также устанавливают, не подвергся ли ребенок каким-либо противоправным действиям.

Региональное управление СК также выразило глубокую благодарность всем, кто принял участие в поисках мальчика.

Ранее, 13 мая, в Балахнинском районе, расположенном в Нижегородской области, было найдено тело пропавшей 12-летней девочки. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021