Пропавшего в Нижнем Новгороде шестилетнего мальчика нашли живым

Пропавший в Нижнем Новгороде шестилетний мальчик был найден живым. Об этом сообщается на странице поисково-спасательного центра «Рысь» в соцсети «ВКонтакте».

Эту информацию подтвердили сотрудники СУ Следственного комитета (СК) РФ по Нижегородской области. Как сообщает пресс-служба ведомства, ребенок был обнаружен в Сормовском районе гуляющим вдоль дороги с 35-летним мужчиной.

«Следователи СК при осмотре ребенка видимых телесных повреждений у него не обнаружили. Предварительно, всё это время мальчик находился с 35-летним мужчиной, зафиксированным на камерах видеонаблюдения, с которым весь день гулял по городу Нижнему Новгороду», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте регионального СК.

На данный момент следователи ведомства занимаются выяснением обстоятельств случившегося, а также устанавливают, не подвергся ли ребенок каким-либо противоправным действиям.

Региональное управление СК также выразило глубокую благодарность всем, кто принял участие в поисках мальчика.

Ранее, 13 мая, в Балахнинском районе, расположенном в Нижегородской области, было найдено тело пропавшей 12-летней девочки. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.