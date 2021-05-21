Эксперт рассказал о правилах посещения пляжей на фоне COVID-19

Руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков в пятницу, 21 мая, рассказал «Известиям» о мерах предосторожности, которые необходимо соблюдать при посещении пляжей на фоне распространения COVID-19.

По его словам, первостепенной защитной мерой для россиян должна стать вакцинация от коронавируса.

«Если вы еще не переболели ковидом и не привились, то вакцина — главный must-have в подготовке к летнему сезону 2021-го вне зависимости от того, где вы его планируете провести — на 3 тыс. площадок внутри страны или вне ее» ,—подчеркнул эксперт.

Еще одним важным правилом является социальная дистанция, препятствующая распространению респираторных вирусных инфекций, указал Волчков. Он отметил, что данная превентивная мера эффективна не только в закрытых помещениях, но и на открытых пространствах.

Вместе с тем специалист призвал воздерживаться от посещения переполненных людьми пляжей.

«При отдыхе на пляже, так же как и в повседневной жизни, необходимо избегать прямого контакта с большим количеством незнакомых людей»,— отметил он.

Вероятность заражения COVID-19 в воде ниже, чем на суше, однако необходимо сохранять бдительность, предупредил Волчков.

«При дыхании мы вдыхаем микрокапли — это своего рода пузырьки жидкости, в которых в большой концентрации содержатся вирусные частицы. Если микрокапля попадет в воду, она в ней и растворится. Наукой это еще не доказано, но, скорей всего, концентрация вируса после процесса растворения будет ничтожной. Поэтому заражение через воду в отличие от заражения воздушно-капельным путем маловероятно», — объяснил он.

Эксперт порекомендовал не пользоваться услугами общепита на пляже, особенно если это фастфуд, который продают с рук. Он пояснил, что в условиях пляжа участники розничной торговли и общепита вряд ли могут в полной мере выполнить все предписанные Роспотребнадзором требования по профилактике COVID-19.

Что касается защитных масок, то они, по мнению ученого, не нужны при условии соблюдения дистанции на пляже, который не переполнен людьми. Однако в более людных пляжах масками следует пользоваться, указал специалист.

«Раньше загар был от плавок и купальников, теперь еще и от маски», — пошутил собеседник «Известий».

Ранее в этот день в Минздраве России заявили, что ситуация с распространением COVID-19 в стране остается напряженной. По словам главы ведомства Михаила Мурашко, все силы необходимо направить на вакцинацию населения. Особенно необходимо уделить внимание обеспечению вакцинации людей из групп риска, которых направляют на санаторно-курортное лечение.

Накануне премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что на вакцинацию населения от коронавируса в этом году дополнительно будет выделено 26 млрд рублей. Он подчеркнул, что добровольная бесплатная вакцинация будет продолжаться до формирования коллективного иммунитета. В связи с этим правительство предлагает включить вакцинацию от COVID-19 в национальный календарь прививок.

В настоящее время в России проходит масштабная вакцинация от COVID-19, она началась 18 января. Прививку делают бесплатно всем желающим на добровольной основе. На данный момент в стране зарегистрированы четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

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