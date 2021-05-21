Эксперт согласился с Илоном Маском о будущем электродвигателей

В будущем все транспортные средства перейдут на электродвигатели, однако самолетам это будет сделать сложнее, заявил руководитель лаборатории «Катализ и переработка углеводородов» НИТУ «МИСиС» профессор Александр Громов.

Таким образом, он согласился со словами основателя компаний Tesla и SpaceX Илоном Маском, который сказал, что в будущем машины, корабли и самолеты перейдут на электродвигатели, однако воздушный транспорт сделает этот рывок последним, поскольку есть сложности с оптимизацией необходимых элементов питания.

«Литий-ионные аккумуляторы, которые сейчас используют для питания электродвигателей, очень тяжелые, а в воздухе важен каждый килограмм. В этом и заключается их проблема применения для самолетов. Что же касается автомобилей, они имеют все шансы вскоре стать исключительно электрическими и беспилотными», — сказал Громов в пятницу, 21 мая, в беседе с «Известиями».

В ходе выступления на российском марафоне «Новое знание» Маск также предположил, что человечество со временем сможет обжить Марс. По его словам, строительство международной космической базы на Луне и города на Марсе является одним из следующих этапов развития международного сотрудничества в космосе.

Также во время мероприятия предприниматель допустил существование инопланетян и рассказал, какие именно перемены можно будет наблюдать через 50 лет.

Марафон «Новое знание» проходит с 20 по 22 мая в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Казани, Сочи, Владивостоке, Новосибирске и Калининграде. Старт мероприятию накануне дал первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко.

Всего в программе форума запланировано более 100 дискуссий, лекций, открытых уроков и мастер-классов.