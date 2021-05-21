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Маск допустил существование инопланетян

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Глава Tesla и SpaceX Илон Маск допустил существование инопланетян. Об этом он сообщил в пятницу, 21 мая, на российском марафоне «Новое знание», где выступал по видеосвязи.

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«Насколько мы знаем, (мы. — Ред.) единственная жизнь, которая существует. Может быть, есть другая, но мы пока не видели ее признаков», — сказал он.

Маск отметил важность развития взаимодействия человека и искусственного интеллекта, чтобы «расширять границы сознания».

«Нам нужно сражаться, чтобы расширять границы сознания, и сделать так, чтобы эта свеча сознания не погасла», — объяснил глава Tesla и SpaceX.

Маск также пошутил, что он инопланетянин из будущего.

«А разве это не очевидно? Я часто шучу. У меня часто спрашивают, не инопланетянин ли я. Конечно, инопланетянин. Видите, я же работаю с технологиями», — отметил он.

Российский марафон «Новое знание» проходит с 20 по 22 мая в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Казани, Нижнем Новгороде, Владивостоке, Калининграде и Новосибирске. Мероприятие посвящено различным направлениям: знание, история и культура, спорт, IT, индустрия и промышленность, наука и технологии.

В этот же день, выступая на марафоне, Маск рассказал, какие изменения ждут мир через 50 лет. По его словам, многое изменится — будут перемены в технологиях, станут доступны космические путешествия, будут активно проводиться исследования ДНК.

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