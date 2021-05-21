Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Происшествия
Власти Таганрога заявили о гибели четырех рабочих на очистных сооружениях
Спорт
Участников ОИ в Токио будут регулярно тестировать на COVID-19
Политика
В ГД внесли поправки в запрет на участие в выборах причастным к экстремизму
Туризм
Привитые «Спутником V» россияне не смогут посещать Испанию до его одобрения ВОЗ
Общество
Лидера группы The Hatters Юрия Музыченко прооперировали
Экономика
Путин заявил об увеличении товарооборота между странами ЕАЭС
Общество
Материалы по делу Моргенштерна переданы в суд
Интернет
В Госдуму внесли законопроект о филиалах в РФ зарубежных IT-компаний
Мир
В Киеве произошли столкновения националистов и сторонников Медведчука

Маск допустил возможность обжить Марс

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Американский предприниматель, инженер и миллиардер Илон Маск заявил в пятницу, 21 мая, что человечество со временем сможет обжить Марс.

«Можно обжить. Сначала, конечно, в условиях давления, под стеклом. Но со временем мы можем его обжить», — сказал предприниматель на российском марафоне «Новое знание».

Манит в сеть: Илон Маск сулит человечеству доступный спутниковый интернет
SpaceX планирует запустить 12 тыс. орбитальных аппаратов

Маск также назвал строительство международной космической базы на Луне и города на Марсе одним из следующих этапов развития международного сотрудничества в космосе.

«Очень важно сотрудничество в космосе. Но нужно при этом не останавливаться на каких-то вопросах в области астронавтики», —отметил Маск.

Ранее в этот день глава компаний Tesla и SpaceX допустил существование инопланетян. В ходе выступления на марафоне «Новое знание» Маск также рассказал, какие именно перемены можно будет наблюдать через 50 лет.

Кроме того, миллиардер также выступил за укрепление диалога между РФ и США. По его словам, между странами должно быть больше коммуникаций.

Маск также заявил, что автомобильная компания Tesla в скором времени может появиться на территории России, Казахстана и других стран Содружества Независимых Государств (СНГ). По его словам, в настоящий момент компания для этой цели принципиально рассматривает Россию.

Марафон «Новое знание» проходит с 20 по 22 мая в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Казани, Сочи, Владивостоке, Новосибирске и Калининграде. Старт мероприятию накануне дал первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко.

Всего в программе форума запланировано более 100 дискуссий, лекций, открытых уроков и мастер-классов.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021