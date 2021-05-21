В России создали боевых роботов с искусственным интеллектом

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу сообщил в пятницу, 21 мая, что в стране уже созданы боевые роботы с искусственным интеллектом.

«Началось серийное производство боевых роботов. Появились уже не просто экспериментальные образцы, а роботы, которых действительно можно показывать в фантастических фильмах, когда он в состоянии самостоятельно воевать», — сказал министр в рамках марафона «Новое знание».

Шойгу подчеркнул, что большая работа также идет по оружию завтрашнего дня.

Накануне источники в Минобороны РФ рассказали «Известиям», что в составе морской пехоты сформированы новые подразделения, задача которых — охотиться за беспилотными летательными аппаратами (БЛА). Отмечалось, что первые учения новых подразделений прошли в мае на Каспии на базе 177-го полка морской пехоты.

В апреле в военном ведомстве сообщили, что на тематической выставке «День инноваций Минобороны России» в технополисе «Эра» был представлен робот-манипулятор с обратной тактильной связью. Его преимущества, согласно предоставленной информации, состоят в небольшой массе и высокой мощности. В объект были установлены системы технического зрения, которые позволяют устанавливать манипуляторы на мобильных носителях в составе робототехнических комплексов.

27 марта в головном институте «Роскосмоса» ЦНИИмаш и ракетно-космической корпорации «Энергия» осуществили запуск работ по созданию первого российского человекоподобного робота, который выйдет в открытый космос. Отмечалось, что робот будет выглядеть как торс человека без ног. При этом он будет копировать движения оператора.