В морской пехоте России создали отряды борьбы с беспилотниками

В составе морской пехоты сформированы новые подразделения, задача которых — охотиться за беспилотными летательными аппаратами (БЛА). Первые учения новых подразделений прошли в мае на Каспии на базе 177-го полка морской пехоты, рассказали «Известиям» источники в Минобороны РФ.

Для обнаружения неопознанных БЛА использовались переносные малогабаритные радиолокаторы. Затем каналы связи и спутниковой навигации обнаруженных дронов подавлялись средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Коммерческие мультикоптеры при этом совершают аварийную посадку, а самодельные образцы обычно разбиваются. Если аппарат продолжал полет, его расстреливали подразделения снайперов-морпехов.

Формирование специальных подразделений по борьбе с дронами в российской армии началось после анализа боевого опыта, полученного в Сирии. Там противники активно пытались использовать такие аппараты против правительственных сил и российского контингента.

«Опыт недавних конфликтов показывает существенный рост угроз от беспилотников, в том числе малоразмерных. Поэтому создаются средства РЭБ, позволяющие закрыть определенные районы от дронов, и наращивается число воинских формирований, специализирующихся на борьбе с ними. Уже есть такие подразделения и в других видах вооруженных сил, не только в морской пехоте», — рассказал «Известиям» военный эксперт Виктор Мураховский.

В задачи морпехов входит в том числе и сопровождение боевых и вспомогательных кораблей, находясь на борту которых они обеспечивают контртеррористическую и противодиверсионную защиту. Этим частям необходимо иметь средства противодействия БЛА, которые могут применяться террористами.

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