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Адвокат Моргенштерна сообщил о нарушениях в деле исполнителя

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Громкое освещение ситуации вокруг дела хип-хоп-исполнителя Моргенштерна похоже на чей-то пиар, в деле исполнителя множество нарушений. Об этом в пятницу, 21 мая, заявил адвокат Моргенштерна Сергей Жорин.

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«Сначала я думал, что это инициатива [члена Общественной палаты РФ] Дмитрия Носова, который обращался с заявлением привлечь его к ответственности. Но потом на первый план вышла «Лига безопасного интернета» во главе с Екатериной Мизулиной. Каково же было мое удивление, когда в протоколе из материалов этого дела следует, что полицейские проводили проверку не по заявлению кого-то конкретного!» — приводит его слова 5-tv.ru.

Жорин подчеркнул, что согласно процессуальным материалам, административное дело было заведено оперативным сотрудником полиции, который якобы увидел ролик Моргенштерна в YouTube, после чего он по собственной инициативе возбудил административное расследование.

«В материалах дела нет ни слова об обращении Дмитрия Носова, Екатерине Мизулиной или организации «Лига безопасного интернета». То есть они не являются ни заявителями, ни свидетелями, упоминания о них в материалах дела нет», — сказал Жорин, добавив, что именно Мизулина называет себя инициатором расследования.

Кроме того, защитник подчеркнул, что в настоящий момент в материалах дела нет доказательств вины Алишера Валеева (настоящее имя Моргенштерна. — Ред.).

«Мы надеемся на объективное и беспристрастное судебное разбирательство. И надеемся, что оно будет открытым. Тогда все желающие смогут не только услышать доводы обвинения и защиты, но и насладиться музыкальными композициями, которые стали предметом судебного разбирательства», — отметил юрист.

Материалы по административному делу о пропаганде наркотиков в творчестве рэпера были переданы в суд ранее в пятницу. Исполнителю грозит приостановление деятельности на срок до 90 суток и денежный штраф.

Днем ранее стало известно, что экспертиза подтвердила пропаганду наркотиков в песнях рэпера. По мнению специалистов, Моргенштерн формирует у своих поклонников положительное отношение к запрещенным веществам и их употреблению.

В свою очередь, Жорин опроверг заключения экспертизы.

17 апреля сообщалось о возбуждении административного дела против Моргенштерна за пропаганду наркотиков. Поводом для возбуждения дела стали клипы артиста «Розовое вино 2» и Family. По предварительным данным, музыканту грозит штраф до 1 млн рублей.

В этот же день Жорин заявил, что в ходе расследования специалистам управления за оборотом наркотиков ГУ МВД России, а также лингвистам и судьям придется внимательно ознакомиться с текстами песен исполнителя.

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