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Экспертиза подтвердила пропаганду наркотиков в песнях Моргенштерна

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Экспертиза подтвердила пропаганду наркотиков в песнях рэпера Моргенштерна (Алишера Валеева), пишет РЕН ТВ в четверг, 20 мая.

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Речь идет о двух композициях, в них исполнитель демонстрирует образ жизни, в котором богатство и запрещенные вещества являются приоритетными, отметили эксперты ГБУ «Московский исследовательский центр» города Москвы.

Таким образом, Моргенштерн формирует у своих поклонников положительное отношение к наркотикам и их употреблению, считают специалисты. Отмечается, что целевой аудиторией рэпера являются подростки.

В свою очередь адвокат исполнителя Сергей Жорин опроверг заключения экспертизы. В качестве доказательства он привел данные лингвистического исследования треков «Розовое вино 2» и Family, которые изучила доктор филологических наук Мария Шульга.

«Проведенное исследование показывает, что в текстах песен не выполнены существенные условия реализации пропаганды как особого типа дискурса общения», — приводит текст документа «Пятый канал».

Кроме того, в текстах отсутствуют признаки обоснования употребления наркотиков.

«Отсутствует аргументативная структура, то есть отсутствует последовательность тезисов и связанных с ними аугментов, в которых обосновывается употребление наркотических средств», — отмечается в документе.

В апреле стало известно о возбуждении административного дела против Моргенштерна за пропаганду наркотиков. По предварительным данным, музыканту грозит административный штраф до 1 млн рублей.

17 апреля адвокат музыканта Сергей Жорин прокомментировал обвинения. «Наша официальная позиция, что в произведениях Моргенштерна нет никакой пропаганды наркотиков, именно в этой связи и будет проводиться и комплекс экспертиз, в том числе лингвистическая экспертиза, которая подробно проанализирует и разберет тексты песен Моргенштерна», — сказал юрист.

Жорин также отмечал, что в ходе расследования специалистам управления за оборотом наркотиков ГУ МВД России, а также лингвистам и судьям придется внимательно ознакомиться с текстами песен исполнителя.

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